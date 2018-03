Bordeaux: le prÃ©sident Martin n'imaginait pas une "premiÃ¨re annÃ©e aussi mouvementÃ©e"

Série noire, limogeage de Gourvennec, rumeurs autour de Malcom: le président de Bordeaux Stéphane Martin, passé par tous les sentiments ces derniers mois, confie à l'AFP qu'il ne pensait pas vivre une première année de mandat "aussi mouvementée".

Q: Quel bilan tirez-vous de cette première année de présidence ?

R: "Cela a été dur, je n'imaginais pas cette première année aussi mouvementée mais c'est intéressant de commencer par une période de turbulences, cela permet de se blinder un peu et d'acquérir de l'expérience plus rapidement que si tout avait été linéaire".

Q: Tout avait bien démarré pour vous...

R: "Cela a très bien commencé, le mercato a été très actif et globalement on était assez contents. Le cas Malcom n'a pas été simple, on a réussi à le garder un an de plus et au-delà de l'apport sportif indéniable, en terme strictement économique, sa cote a augmenté. J'espère que ça permettra au club d'y trouver son compte économiquement".

Q: Y a t-il eu des erreurs de casting ?

R: "A posteriori, je pense que l'on a fait trop de mouvements, avec trop de jeunes joueurs. Recruter des jeunes joueurs et faire des paris, c'est une politique de club nécessaire mais là, il y en avait trop. On avait la volonté de recruter des joueurs plutôt posés, calmes, mais quand cela a commencé à mal se passer, avoir quelques joueurs avec plus d'expérience, du tempérament, aurait pu aider à mieux résister dans la tempête".

Q: Pour vous, tout s'est désagrégé au Parc des Princes avec cette défaite 6-2 ?

R: "Videoton avant a été très dur à vivre, ça a été une énorme désillusion car on avait vraiment envie de jouer la coupe d'Europe. Comme on avait bien redémarré la saison, on a tendance à dire que c'était un accident puis il y a eu le crash à Paris qu'on a eu tendance à minimiser car c'est Paris. On n'est pas les premiers ni les derniers à prendre six buts mais les joueurs ont été plus traumatisés que ce que l'on pensait".

Q: Comment avez-vous vécu la chute ?

R: "C'est terrible car on ne sait pas où ça va s'arrêter et comment. Prendre 5 points sur 12 matches, il faut réaliser que c'est 20 sur une saison, on était sur un rythme de la moitié des points d'un relégable. Là, il y a vraiment la peur de la relégation qui est catastrophique pour un club comme Bordeaux".

Q: On s'est interrogé sur le timing de votre séparation avec Gourvennec...

R: "Il y a des gens qui vous diront qu'on aurait dû prendre la décision plus tôt, qu'on a été trop faible, trop laxiste. Je pense que le timing a tenu compte aussi de la personne car c'est facile de dire +il faut virer le coach+. Il n'avait pas lâché, il cherchait des solutions. Il avait l'estime de tout le monde, du club, de l'actionnaire. On a eu du mal à prendre cette décision. La question s'est posée dès la trêve puis il y a Granville (élimination en Coupe de France 1-2 a.p.) où on se dit qu'on va attendre un peu, le match de Troyes (1-0) nous donne une petite bouffée d'oxygène mais on rechute tout de suite face à Caen (0-2). Et même si les joueurs n'ont pas lâché, on se demande si ce n'est pas d'un électrochoc dont ils ont besoin. C'était difficile de ne pas agir".

Q: Aujourd'hui, y a-t-il une grande différence entre le Bordeaux de Gourvennec et celui de Gustavo Poyet, hormis le retour de la chance et des faits de jeu plus favorables ?

R: "Non, ce ne sont pas les seules différences car il y a aussi des nouveaux joueurs. Ceux recrutés au mercato ou qui ont émergé ont eu un apport important. La charnière centrale a été changée à 100%, Soualiho Meité a un gros impact technique et physique. Si on regarde Jocelyn ou Gustavo, c'est un schéma tactique qui est très proche, des choix de joueurs très proches aussi, mais avec un mode de management complètement différent car ce sont deux personnalités complétement différentes. Prendre un clone de Jocelyn n'aurait pas eu de sens. Au-delà des faits de jeu, il y a une solidité défensive supérieure à celle que l'on a connu en début de saison ou lors de la période noire".

Propos recueillis par Raphaël PERRY