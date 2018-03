C1: la presse sÃ©vÃ¨re envers le PSG "petit d'Europe" et son entraÃ®neur

De "tout ça pour ça" à "petit d'Europe", la presse française se montre mercredi très critique après l'élimination du Paris-SG par le Real Madrid, en 8es de finale de la Ligue des champions, qui devrait pousser l'entraîneur Unai Emery vers la sortie.

"Tout ça pour ça", titre en Une L'Equipe pour qui les joueurs "ont montré leurs limites dans la compétition".

"Paris Perdu", titre en Une Le Parisien qui traite le PSG de "petit d'Europe", après une "défaite qui marque ses limites actuelles". "Une défaite qui fait très mal", assure Le Figaro en première page.

Libération a vu un "Paris hors-jeu" face à Madrid et "une faillite parisienne".

"Le Real trop fort pour le PSG", estime le Courrier picard. Le Midi-Libre a trouvé un "PSG impuissant". Pour la Dépêche du Midi, il n'y a "pas eu de miracle".

Selon Vincent Duluc, l'éditorialiste de l'Equipe, cette élimination est "un échec, récurrent, spectaculaire et abyssal". "L'Europe est trop grande pour Paris", assène-t-il.

Damien Degorre dans son compte-rendu de la rencontre pour L'Equipe souligne "l'écart abyssal entre les deux équipes".

Son confrère du Parisien, Dominique Sévérac, a trouvé lui "le PSG pathétique, voire indigne de la Ligue des champions et des ingrédients qui vont avec".

"Une soirée cauchemardesque" avec des Parisiens "jamais à la hauteur" et une soirée "finalement révélatrice de ce qui sépare le PSG du Real Madrid", écrit dans Le Figaro, Baptiste Deprez.

- Le sort d'Emery scellé -

"On l'a vu à travers cette élimination sans gloire, le mastodonte de la Ligue 1 n'a - encore - pas grand-chose d'un grand club. Le double tenant lui a rappelé que le chemin est encore très long pour espérer décrocher un jour la timbale", souligne Christophe Bonnefoy, du Journal de la Haute-Marne.

Si le Paris-SG remporte un jour la Ligue des champions ce ne sera pas avec Unai Emery. Pour tous, le sort de l'entraîneur basque est scellé après cette élimination.

"Emery a été incapable d'emmener le PSG vers les sommets, si encore il ne l'a pas freiné. Il ne sera plus là la saison prochaine", affirme Vincent Duluc (L'Equipe).

Il "n'est pas sûr de finir la saison", estime même Dominique Sévérac (Le Parisien). "Avec lui, Paris n'a jamais progressé parce qu'il n'était pas assez charismatique et tacticien pour diriger une très grosse équipe", déplore-t-il.

"Les jours d'Unai Emery sont comptés", affirme également Baptiste Deprez (Le Figaro).

Le Paris-SG, qui a dépensé plus de 400 millions d'euros cet été pour recruter les stars Neymar et Kylian Mbappé et briller en Europe, s'est fait éjecter de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale -comme l'an dernier face à Barcelone-, cette fois par le Real Madrid, mardi soir au Parc des Princes (3-1 à l'aller, 2-1 au retour).