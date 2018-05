Cinq choses Ã  savoir sur le prix Nobel de littÃ©rature

Coup de tonnerre dans le monde des lettres: le prix Nobel de littérature ne sera pas décerné cette année. Ainsi en a décidé l'Académie suédoise éclaboussée par le scandale #MeToo. Voici cinq choses à savoir sur le prix Nobel de littérature et l'académie.

- Le mieux doté -

L'Académie suédoise décerne 16 prix, dont le plus connu et le mieux doté (actuellement 9 millions de couronnes/850.000 euros): le prix Nobel de littérature. Dans son testament, l'inventeur Alfred Nobel a confié à l'institution suédoise la mission de récompenser chaque année "l'auteur de l'ouvrage littéraire le plus remarquable d'inspiration idéaliste". Depuis 1901, quatre à cinq membres -sur 18- élus pour trois ans sont chargés de recueillir et discuter les propositions de nomination avant de soumettre une liste de noms à l'ensemble des académiciens.

Les propositions sont alors discutées par l'ensemble des membres de l'Académie avant un vote à la majorité absolue.

- 350 propositions par an -

Les archives de l'Académie suédoise regorgent de courriers des plus grands noms des lettres et de l'édition réclamant plus ou moins subtilement l'attention des académiciens.

Chaque année, elle reçoit quelque 350 propositions écrites de candidatures émanant d'anciens lauréats, académiciens, organisations et autres professeurs du milieu littéraire et linguistique. Chacun fait valoir les atouts de son favori, quitte à glisser une offrande à l'attention des académiciens... un présent souvent mal perçu.

Pour être valables, les candidatures doivent être renouvelées tous les ans et parvenir avant le 1er février. Les candidats, eux, doivent être vivants et - en principe - avoir publié dans l'année.

- Sept années blanches et un refus -

Le palmarès du Nobel de littérature compte 114 lauréats. La liste, d'un total de 110 attributions, comprend quatre doubles attributions.

Il a été refusé une fois, en 1964. Le philosophe français Jean-Paul Sartre avait alors décliné la récompense, une décision inédite et surtout non prévue dans le testament Nobel. Il reste donc à ce jour lauréat, sans avoir jamais touché l'argent du prix.

En 1958, Boris Pasternak avait été contraint de refuser le prix, sous la pression du gouvernement soviétique.

Le Nobel de littérature n'a pas non plus été décerné à sept reprises depuis 1901, principalement en temps de guerre: en 1914 et 1918, en 1935 puis 1940, 1941, 1942 et 1943.

- La littérature française aux avant-postes -

Au palmarès par pays la France reste en tête, avec le plus grand nombre de lauréats (15), dont la première édition en 1901 avait récompensé Sully Prudhomme.

Viennent ensuite les Etats-Unis et le Royaume-Uni, avec douze récompenses chacun.

La langue de Molière est en revanche détrônée par celle de Shakespeare, avec 29 auteurs anglophones primés depuis sa création.

- L'affaire Salman Rushdie -

Au nom de "l'indépendance de la littérature", les académiciens s'étaient abstenus de prendre position sur l'affaire Salman Rushdie en 1989 -auteur britannique des "Versets sataniques" honni des islamistes- déchirés entre tenants d'un soutien franc à l'écrivain et garants de la neutralité du cénacle.

Trois des membres de l'Académie suédoise indignés par son silence en avaient quitté les bancs, sans cependant être autorisés à démissionner.

Il aura fallu près de trois décennies pour que l'Académie dénonce en 2016 la fatwa visant l'écrivain.