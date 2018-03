Commerce: l'UE menace de taxer le beurre de cacahuÃ¨te, le jus d'orange et le bourbon amÃ©ricains

Le beurre de cacahuète, le jus d'orange, les airelles et le bourbon américains font partie des produits que l'UE pourrait lourdement taxer si Donald Trump confirme sa menace d'imposer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, a annoncé mercredi la commissaire européenne au Commerce.

"Une liste provisoire est en discussion" et sera "bientôt rendue publique", a affirmé Cecilia Malmström lors d'une conférence de presse. "Il y a sur cette liste des produits en acier, industriels et agricoles. Certains types de bourbon en font partie ainsi que d'autres articles comme le beurre de cacahuète, les airelles et le jus d'orange", a-t-elle précisé.