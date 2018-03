Dennis Rodman: "respect" Ã  Trump et Kim

L'ancienne star du basket américain Dennis Rodman, visiteur fréquent de Pyongyang, a félicité vendredi Donald Trump et Kim Jong Un pour leur apparente volonté de se rencontrer dans les deux prochains mois, annoncée la veille à Washington.

"Grand respect au président Trump et au Maréchal Kim Jong Un pour leur prochaine rencontre historique. Je l'avais dit en 2014: les portes vont s'ouvrir", a-t-il tweeté.

Et d'ajouter les mots-clés "#Peace #Love #NotWar": la paix, l'amour, pas la guerre.

Il a ajouté une courte vidéo de 2014 dans laquelle il prédisait l'ouverture, vidéo ponctuée par un montage photo montrant Donald Trump, Dennis Rodman et Kim Jong Un côte à côte, sous les drapeaux des deux pays, le basketteur étant hilare, au-dessus de l'injonction: "Unite" ("unissez-vous").

Dennis Rodman était jusqu'à cette semaine le seul homme à avoir jamais rencontré MM. Trump et Kim, selon le Washington Post. Le conseiller à la sécurité nationale sud-coréen est le second.

L'excentrique ancienne gloire des Chicago Bulls et des Detroit Pistons s'est rendu au moins cinq fois en Corée du Nord. La dernière fois, en juin 2017, il avait offert à un ministre nord-coréen un exemplaire de "The Art of the Deal", le best-seller du milliardaire américain.

Celui qui était surnommé "The Worm" ("Le Ver") quand il excellait sur les parquets NBA, aux côtés notamment de Michael Jordan, s'était en 2014 attiré une avalanche de critiques pour avoir chanté "Bon anniversaire" à son "ami pour la vie", le dirigeant Kim Jong Un.