Elections en Italie: Luigi di Maio, le visage modÃ©rÃ© des populistes

Luigi Di Maio, candidat des populistes du Mouvement Cinq Etoiles (M5S) au poste de chef du gouvernement italien représente, à 31 ans, le visage rassurant de ce parti contestataire où il a connu une ascension fulgurante.

Devenu en 2013 le plus jeune vice-président de la chambre des députés de l'histoire italienne, à seulement 26 ans, ce Napolitain porte beau avec son physique de gendre idéal, sa coupe de cheveux soignée et son costume-cravate toujours impeccable.

Et surtout, il tranche singulièrement avec Beppe Grillo, le comique fondateur et patron du M5S dont le verbe fleuri et les outrances ont longtemps fait partie du quotidien des Italiens.

Mais à presque 70 ans, ce dernier s'est récemment mis en retrait d'un M5S devenu "mature", en lançant un nouveau blog et en retournant sur les planches où il avait mûri l'idée d'un mouvement basé sur la démocratie participative directe.

Lors du meeting de clôture de la campagne vendredi, le vieux militant à la crinière blanche a su s'en ternir à un court discours enflammé, laissant la vedette à son fringant dauphin.

"Il est très populaire parmi les militants et sa force consiste justement dans le fait d'être complètement différent de Beppe Grillo, aussi bien dans sa communication que dans son apparence", explique à l'AFP Alberto Castelvecchi, professeur de communication à l'université Luiss de Rome.

- 'Rassurant pour les mamans' -

Militant derrière Beppe Grillo depuis 2007, adhérent au mouvement dès sa création en 2009, Luigi Di Maio en a rapidement gravi tous les échelons.

Après un échec aux municipales de 2010 dans sa ville natale de Campanie, il est devenu député et vice-président de l'assemblée trois ans plus tard avant de s'imposer comme le leader politique incontesté du M5S.

En septembre, il a été désigné candidat au poste de Premier ministre après un vote en ligne des militants où il a obtenu 82% des voix, un score insolent que ses détracteurs attribuent à l'absence de réelle concurrence.

"Di Maio a été créé pour être modéré, rassurant pour les mamans", écrit le journaliste Jacopo Iacoboni dans un livre sur le jeune leader qu'il définit comme "une créature totale de la Casaleggio Associati", la société de conseil informatique qui gère le site internet et l'activité du M5S.

Fils d'un ex-dirigeant du Mouvement social italien, parti néofasciste aujourd'hui dissous, Luigi Di Maio réfute le terme de populiste, qu'il juge péjoratif pour qualifier le M5S, et assure ne pas vouloir d'une Italie extrémiste ou anti-européenne.

Doté d'un calme à toute épreuve, selon ses collaborateurs, le jeune candidat a aussi apporté la caution de sérieux qui a longtemps fait défaut au mouvement.

Une image qu'il s'est employé à consolider au cours de la campagne électorale où il a effectué des déplacements à l'étranger et présenté l'équipe d'experts, souvent issus de la société civile, qui composeront son gouvernement en cas de victoire.

Au risque de froisser l'aile orthodoxe du mouvement, il a également assagi son discours sur la sortie de l'euro, qui n'est plus d'actualité, ou les alliances avec d'autres partis, qui ne sont plus totalement exclues.

- Marionnette -

"Si nous ne pouvions gouverner seuls comme nous le souhaitons, nous lancerions un appel public aux autres forces politiques", a-t-il déclaré, alors même que le M5S a construit une bonne part de sa popularité sur le refus de tout accord avec la vieille classe politique.

Parallèlement, "sur les sujets d'éthique et de l'immigration, la pensée du candidat Premier ministre ressemble à celle d'un surfeur qui suit la vague", écrivait récemment l'hebdomadaire catholique Famiglia Cristiana.

D'autres ont relevé son CV plutôt mince: happé très jeune par la politique, il n'a pas mené à leur terme les études de droit entamées, et ses expériences professionnelles se limitent à avoir été brièvement administrateur d'un site web, assistant réalisateur et stadier.

Ce qui fait dire à ses détracteurs qu'il n'est que la marionnette de Beppe Grillo et n'est pas intellectuellement armé pour diriger la troisième économie de la zone euro.

Ce à quoi l'intéressé répond: "Le chancelier autrichien a mon âge, le président français 40 ans. L'heure est aux jeunes".