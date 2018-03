Europa League: Anguissa, le lieutenant de Gustavo a pris du grade Ã  Marseille

Nettoyage du milieu de terrain et fourniture de munitions, Frank Zambo-Anguissa, parfait lieutenant de Luiz Gustavo au milieu de terrain, a pris du galon à Marseille, qui compte sur un 8e de finale aller d'Europa League contre l'Athletic Bilbao, jeudi (21h05), pour sortir de sa mauvaise passe.

Élu meilleur olympien du mois de février par le site du club (om.net), le Camerounais de 22 ans est un des dépositaires de "l'équilibre" cher à Rudi Garcia, qui souligne que son joueur a "beaucoup progressé" en deux saisons et demi.

"Frank est un joueur très, très précieux par sa capacité de récupération assez impressionnante, et sans faire de faute. Il est puissant, il est technique aussi, et sait jouer en mouvement", développe l'entraîneur marseillais.

Anguissa, le nom que le joueur préfère et qu'il a floqué sur son maillot, ou "Zambo", pour les supporters, a vraiment pris une autre dimension. Arrivé en 2015 avec le contrat minimum de la charte du footballeur professionnel, il a travaillé jusqu'à se rendre indispensable.

Il a été le seul Marseillais à surnager du naufrage du Parc des princes (3-0) en L1, et on le voit même désormais prendre la parole sur le terrain, comme contre Nantes (1-1), dimanche.

"Frank se situe au centre du jeu, il est obligé de parler, il le fait de plus en plus, note le gardien Steve Mandanda. Il a gagné en confiance à côté de Luiz qui lui apporte énormément, il a beaucoup beaucoup progressé et nous fait beaucoup de bien".

Il est le milieu le plus aligné par Garcia (28 matches de Ligue 1) et le complément idéal de Luiz Gustavo. Son abatage libère du temps et de l'espace pour le Brésilien, qui en retour a beaucoup appris au jeune camerounais.

"Moi aussi j'ai été jeune un jour et j'ai croisé des gens qui m'ont aidé", répond modestement Luiz Gustavo. Comme le moustachu samba de l'OM tire un peu la langue en ce moment, l'activité d'Anguissa devient encore plus précieuse.

- Pas besoin de marquer des buts -

"Avec lui et Luiz, on est costauds sur le plan défensif", résume Garcia. Le coach a lui-même beaucoup contribué aux progrès du joueur, arrivé dans les bagages de l'entraîneur de l'équipe réserve (National 2), David Le Frapper, qui l'avait déjà fait venir à Valenciennes.

Il fallait lui apprendre la tactique. Anguissa "n'a pas fait de centre de formation, rappelle Garcia, et n'a donc pas eu les positions de base sur certains gestes, donc ça prendra certainement encore un peu de temps. Mais je suis ravi de ce qu'il fait. Il a progressé en confiance aussi. Il apprend à tous les matches, même quand il est un peu moins bien".

"Frank, c'est d'abord un travailleur, à l'écoute, explique son coéquipier et compatriote Clinton Njie. Il joue à côté de quelqu'un qui a beaucoup vécu dans le football, Luiz l'aide beaucoup au quotidien, dans les séances d'entraînement".

Il reste "encore un peu de travail pour qu'il joue plus la tête levée, qu'il soit plus lucide dans sa vision du jeu et qu'il soit plus précis aussi sur ses frappes lointaines", poursuit le coach.

Anguissa n'a toujours pas marqué pour l'OM, même après son baptême du feu contre l'Australie (1-1) à la Coupe des confédérations, son premier but en pro.

Mais "c'est bien, rétorque Garcia, ce n'est pas son rôle, il faut qu'il continue à rester dans son domaine, la récupération, où il est fantastique".

Si on demande un but à Zambo, "on va lui monter là tête, il met des buts à l'entraînement, ça va, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais plutôt qu'il soit un équilibre de l'équipe". Jeudi, ce sera la force camerounaise contre la force basque.