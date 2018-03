FNJ: Bardella nommÃ© directeur, dÃ©mission de Rodriguez

Jordan Bardella, qui était jusqu'au congrès du Front national à Lille un des porte-parole du parti, a été promu directeur du Front national de la jeunesse (FNJ), a annoncé lundi dans un communiqué Marine Le Pen.

M. Bardella, délégué départemental du FN en Seine-Saint-Denis et conseiller régional d'Ile-de-France, remplace Gaëtan Dussausaye, "qui sera appelé à d'autres responsabilités", ajoute la présidente du FN, en précisant que cette nomination entre "dans le cadre de la refondation" du parti.

Originaire de Drancy, de parents d'origine italienne, Jordan Bardella, âgé de 22 ans, est étudiant en géographie à la Sorbonne.

Il a pris sa carte au FN quand il était en seconde avant de devenir, à 19 ans, responsable du FN de Seine-Saint-Denis, où il n'a eu de cesse de dénoncer "l'ensauvagement ininterrompu" d'un territoire devenu un "parc d'attraction pour délinquants".

Gaëtan Dussausaye, 23 ans, dirigeait le FNJ depuis 2014. Originaire de l'Essonne, grand partisan de Marine Le Pen et d'un changement de nom, il affirme dans sa profession de foi de candidature au conseil national (parlement du parti) avoir pris sa carte à l'âge de 17 ans par refus des "fatalités que sont le chômage de masse, l'austérité pour tous, et le multiculturalisme".

Le numéro 2 du Front national de la jeunesse, Davy Rodriguez, mis en cause pour des propos racistes qu'il semble tenir dans une vidéo, a annoncé lundi soir démissionner de ses "activités politiques".

Visé par une plainte pour violences légères et insultes à caractère raciste, il aurait de toutes façons été "probablement exclu" du FN, a prévenu sa présidente, Marine Le Pen, lundi sur LCI.

"Même si cette vidéo tronquée ne montre pas les incidents de la nuit, il est évident que rien ne saurait justifier de tels propos, si je les ai tenus, et qui sont à l'opposé de tout ce en quoi je crois", a tweeté Davy Rodriguez, qui avait fait l'objet dimanche d'une suspension du mouvement d'extrême droite. "Je suis horrifié des propos choquants qu'on m'y attribue et que je condamne fermement".

"En tout état de cause, ne souhaitant pas causer de tort au parti pour lequel j'ai eu l'honneur de militer, je démissionne dès ce jour de toutes mes activités politiques," a poursuivi l'assistant parlementaire du député du Nord Sébastien Chenu, dénonçant une "vidéo volée" "postée par un compte anonyme".

Le videur d'une boîte de nuit visé par les propos racistes que semble tenir ce cadre du FNJ a déposé plainte lundi pour insultes à caractère raciste et violences légères, a-t-on appris auprès du parquet de Lille.

Interrogé par l'AFP, M. Dussausaye a précisé que son départ était prévu de longue date et n'avait rien à voir avec cet incident.