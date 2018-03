Italie: le calcio sidÃ©rÃ© et Ã  l'arrÃªt aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s de Davide Astori

Le décès à 31 ans de l'international italien et capitaine de la Fiorentina Davide Astori, dans la nuit de samedi à dimanche, a provoqué une immense émotion dans le monde du football italien qui a reporté les dernières rencontres de la 27e journée de Serie A en signe de deuil.

"La Fiorentina est profondément bouleversée de devoir annoncer le décès de son capitaine Davide Astori après un malaise soudain", a écrit la Fiorentina vers midi sur son compte Twitter, où le blason du club est désormais orné d'un ruban noir portant le nom d'Astori.

"Il semble que le joueur soit décédé par arrêt cardio-circulatoire de causes naturelles", a ensuite déclaré le procureur de la République d'Udine (nord) Antonio de Nicolo, cité dans le Corriere della Sera. Le procureur a ajouté qu'il était "étrange qu'une telle chose arrive sans signaux annonciateurs à un professionnel aussi surveillé".

Astori est décédé dans une chambre de l'hôtel La di Moret à Udine, où son équipe devait jouer dimanche un match de la 27e journée de championnat. Son corps a été transporté en début d'après-midi dans un hôpital de la ville pour une autopsie.

"C'est une tragédie immense, une épreuve très dure pour nous tous. Davide était un point de repère pour l'équipe. Les garçons vont devoir trouver la force de réagir", a déclaré dans la soirée le président du club, Andrea Della Valle.

- 'Ciao capitano' -

L'annonce de la mort du capitaine de la Fiorentina a provoqué une très forte émotion en Italie et la Ligue a rapidement annoncé le report à une date indéterminée des sept rencontres de la 27e journée prévues dimanche, parmi lesquelles Udinese-Fiorentina et le Derby de Milan programmé à 20h45 (19h45 GMT).

A Florence, des supporters de la "Viola" ont commencé à se réunir et ils étaient plusieurs centaines dans la soirée, venus déposer des fleurs, des écharpes et des messages devant les grilles du stade Artemio Franchi. "Ciao capitano. Pour toujours avec nous", ou "nous nous souviendrons toujours de toi", pouvait-on lire sur deux de ces banderoles.

Evoquant "un réel et profond sentiment de peine de toute la ville", le maire de Florence Dario Nardella a par ailleurs annoncé que la ville toscane observerait "une journée de deuil" lors des funérailles du footballeur.

Alors que l'Italie vote ce dimanche pour des élections législatives, l'ancien chef du gouvernement et secrétaire général du Parti démocrate (PD, centre gauche) Matteo Renzi a lui aussi réagi.

"Cela me semble impossible. Je n'y crois pas et je pleure avec sa famille et avec toute la Fiorentina. Ciao capitano", a écrit Renzi, supporter déclaré du club florentin.

La totalité des clubs de Serie A ont également rapidement posté sur les réseaux sociaux des messages de condoléances et de soutien à la famille du joueur, père d'une petite fille de deux ans.

Gianluigi Buffon, capitaine de la Juventus Turin et légende du football italien, a de son côté salué "un homme bien" et "l'un des plus beaux sportifs (qu'il ait) rencontrés".

- 'Tragédie' -

Ailleurs en Europe, la mort d'Astori a aussi été commentée avec émotion par de nombreux grands clubs, comme le Real Madrid, Barcelone, ou encore Marseille, Lyon et le Paris Saint-Germain en France. L'UEFA et la Fifa ont également posté des messages en souvenir d'Astori.

L'entraîneur italien de Chelsea Antonio Conte a lui parlé d'une "tragédie". "C'est très difficile pour le moment de trouver les mots justes pour sa famille. Je l'ai eu en équipe nationale. C'était un grand joueur mais surtout un garçon fantastique", a déclaré Conte, qui a offert à Astori quelques-unes de ses 14 sélections.

Né près de Bergame, en Lombardie (nord), Astori a été formé à l'AC Milan, dont il n'a jamais porté le maillot en professionnel.

Après plusieurs prêts en Serie C (3e div.), il a découvert la Serie A avec Cagliari lors de la saison 2008-2009. Il est resté six saisons en Sardaigne avant de rejoindre la Roma, où il n'a joué qu'un an.

Celui qui faisait partie des très bons défenseurs centraux du championnat d'Italie a ensuite été recruté par la Fiorentina dont il portait les couleurs depuis 2015 et dont il est devenu le capitaine cette saison.