L'ancien patron d'Uber lance un fonds d'investissement baptisÃ© "10100"

L'ancien patron controversé d'Uber Travis Kalanick a annoncé mercredi sur Twitter la création d'un fonds d'investissement destiné à financer des projets à but lucratif et non lucratif.

Baptisé "10100" ("ten-one-hundred"), ce fonds aura vocation à investir dans les secteurs de "l'immobilier, du commerce en ligne et dans des projets innovants en Chine et en Inde", a indiqué M. Kalanick dans un tweet.

Le co-fondateur de l'application Uber précise par ailleurs que des projets à but non lucratif seront également menés à travers ce fonds, dans les domaines de l'éducation et de l'avenir des villes dans un premier temps.

Travis Kalanick a récemment témoigné dans un procès qui opposait Uber et Waymo, filiale d'Alphabet/Google spécialisée dans les technologies pour voitures autonomes, la seconde accusant la première de vols de brevets.

Les deux parties étaient finalement parvenues à un accord à l'amiable le 9 février, Uber ayant proposé à Waymo l'équivalent de 244,8 millions de dollars en actions, soit 0,34% du capital sur la base d'une valorisation totale de l'entreprise de 72 milliards de dollars, selon une source proche du dossier.