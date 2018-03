La Bourse de Paris a ouvert en légère progression (+0,15%) mardi matin, les investisseurs restant néanmoins prudents face à une possible escalade dans la guerre commerciale qui se dessine entre les Etats-Unis et ses partenaires, et avant les chiffres américains de l'inflation.

A 09H00 (08H00 GMT), l'indice CAC 40 prenait 8,13 points à 5.284,84 points. La veille, il avait fini quasiment stable (+0,04%).