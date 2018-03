"La Forme de l'eau", "3 Billboards"? Clap sur les Oscars

Le suspense était à son comble dimanche à Hollywood avant la 90e cérémonie des Oscars, apogée de la saison des prix du cinéma, qui devrait être fortement marquée par des messages de soutien aux victimes de harcèlement sexuel, dans la foulée de l'affaire Weinstein.

Sur Hollywood Boulevard fermé à la circulation sur plusieurs centaines de mètres autour du Dolby Theatre, où se tient chaque année la cérémonie, le tapis rouge n'attendait plus que les stars.

La grand-messe où quelque 3.400 invités convergeront dès 23H00 GMT, va-t-elle culminer avec le sacre de la comédie sombre "3 Billboards" ou de la romance fantastique "La Forme de l'eau"?

"Le prix du meilleur film est vraiment dur à prévoir cette fois, nous avons parlé à plein de gens et c'est vraiment 50/50" entre les deux films, a expliqué à l'AFP Chris Beachum, rédacteur en chef du site de pronostics Goldderby.com.

"Get Out", dénonciation du racisme en forme de film d'horreur, a décroché samedi les Spirit Awards du meilleur film et meilleur réalisateur pour Jordan Peele. Ces prix du cinéma indépendant ont représenté ces dernières années un bon indicateur des lauréats de l'Oscar du meilleur film, mais Chris Beachum, l'un des plus éminents pronostiqueurs d'Hollywood, pense que Jordan Peele devrait plus probablement être primé pour son scénario dimanche.

Chez les acteurs, les experts s'accordaient en revanche pour dire qu'Allison Janney décrochera le prix du second rôle féminin grâce à son interprétation désopilante et glaçante à la fois de la mère de la patineuse Tonya Harding, dans "Moi, Tonya". Elle a tout gagné cette année, du Golden Globe au prix des acteurs américains (SAG) en passant par un Spirit samedi.

Idem pour Sam Rockwell et Frances McDormand, pressentis pour les Oscars du meilleur second rôle masculin et meilleure actrice pour leur performance dans "3 Billboards".

Cette comédie noire de Martin McDonagh met en scène une mère en colère qui loue trois panneaux publicitaires pour relancer l'enquête sur le meurtre de sa fille.

Elle rivalise avec la romance fantastique de Guillermo del Toro, "La Forme de l'eau", qui part dimanche avec le plus grand nombre de nominations (13).

Le cinéaste mexicain devrait être sacré meilleur réalisateur pour ce conte étrange sur une muette amoureuse d'une créature reptilienne captive.

Chez les comédiens, Gary Oldman tient la corde grâce à son interprétation fiévreuse de Winston Churchill dans "Les heures sombres".

Le film dépeint la bataille politique menée par le Premier ministre britannique pour convaincre son pays de ne pas pactiser avec Hitler et de repartir à l'offensive au moment où la guerre en Europe semblait perdue face aux nazis.

- Oscars pour Varda et Desplat? -

Côté français, à 89 ans, la légendaire Agnès Varda, pionnière de la Nouvelle Vague, pourrait recevoir son premier Oscar. L'Académie lui avait déjà rendu hommage avec un prix d'honneur en novembre.

Le compositeur Alexandre Desplat est quant à lui proche d'obtenir un deuxième Oscar pour la bande-originale de "La Forme de l'eau".

Le présentateur Jimmy Kimmel ne devrait pas manquer d'ironiser sur le fiasco de l'an dernier, quand le mauvais Oscar du meilleur film avait d'abord été annoncé ("La La land" au lieu de "Moonlight"). La rectification avait été faite après plus de deux minutes de chaos.

Cette bourde historique avait été causée par une mauvaise enveloppe remise par un partenaire distrait du cabinet PriceWaterhouseCoopers aux présentateurs Warren Beatty et Faye Dunaway.

L'Académie a mis en place des garde-fous pour éviter un nouveau micmac, notamment une interdiction des appareils électroniques en coulisses.

Choix audacieux: d'après le Hollywood Reporter, Beatty et Dunaway devraient cette année encore remettre la statuette du meilleur film. Une porte-parole de l'Académie des arts et sciences du cinéma n'a toutefois pas confirmé cette information à l'AFP.

La cérémonie de dimanche sera la première depuis l'affaire Harvey Weinstein, le puissant producteur accusé de harcèlement et agressions sexuelles par une centaine de femmes dont les stars Ashley Judd, Gwyneth Paltrow ou Salma Hayek.

Il a depuis été exclu par l'Académie, fait l'objet de multiples enquêtes et assignations en justice, et sa société a échappé à la faillite grâce à un accord de rachat par un groupe d'investisseurs.

Si les badges du mouvement anti-harcèlement sexuel Time's Up devraient faire leur apparition sur les tenues du tapis rouge dimanche, d'autres pourraient arborer un drapeau américain orange, symbole de la lutte contre la violence des armes à feu, quelques semaines après la fusillade meurtrière dans un lycée de Floride.