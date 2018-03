La Ghouta bombardÃ©e pendant la trÃªve, l'Onu appelle Ã  rouvrir l'accÃ¨s humanitaire

L'Onu a appelé à rouvrir un couloir humanitaire dans la partie rebelle de la Ghouta orientale, soumise aux frappes du régime syrien malgré la trêve décrétée par son allié russe, alors que doit se réunir mercredi en urgence le Conseil de sécurité des Nations unies.

Le chef de l'Onu, Antonio Guterres exhorte, dans un communiqué, toutes les parties à "autoriser immédiatement un accès sûr et sans obstacles pour permettre à d'autres convois de livrer des provisions essentielles à des centaines de milliers de personnes qui en ont désespérément besoin".

Les forces loyalistes ont poursuivi mardi leur percée rapide dans l'enclave assiégée, progressant essentiellement dans les zones rurales et moins peuplées. Au total, 805 civils dont 175 enfants ont été tués depuis le début de l'offensive des forces syriennes contre cette enclave le 18 février, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

La réunion du Conseil de sécurité aura lieu à huis clos pour débattre de l'absence de mise en oeuvre du cessez-le-feu temporaire en Syrie qu'il réclamait dans une résolution le 24 février.

Peu après ce vote à l'ONU, la Russie avait annoncé une trêve quotidienne des combats et des bombardements limitée à la Ghouta orientale, censée permettre aux civils de quitter l'enclave rebelle par un couloir humanitaire et acheminer des aides dans ce secteur où quelque 400.000 habitants vivent assiégés depuis 2013.

En une semaine, aucun civil n'a emprunté ce couloir, a indiqué mardi un général russe à Moscou, précisant que l'offre de sortie était désormais étendue aux combattants rebelles, avec leur arme personnelle, et leurs familles.

Le général Vladimir Zolotoukhine n'a pas précisé si ce couloir débouchait dans une zone contrôlée par les rebelles ou le régime.

Lundi soir, un convoi humanitaire entré dans l'enclave rebelle avait dû abréger sa mission de distribution d'aides en raison de bombardements dans le secteur de Douma.

- Scènes de désolation -

Mardi, le régime syrien a bombardé plusieurs localités de la Ghouta orientale, notamment Saqba, Hammouriyé, Jisrine et Douma, tuant au moins 24 civils.

Le pilonnage a notamment eu lieu aux heures de la trêve (07H00 - 12h00 GMT), a affirmé à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH, qui a estimé que la "trêve de Poutine" était terminée.

La télévision d'Etat syrienne a rapporté la mort de trois civils à Jaramana, en banlieue de Damas, après la chute d'une roquette tirée par les rebelles de la Ghouta, et des frappes de représailles sur le quartier de Bab Touma, dans l'est de la capitale.

A Douma, les paysages de destruction dominent, selon un correspondant de l'AFP.

D'après l'OSDH, les secouristes de la Défense civile syrienne ont retiré mardi des décombres la dépouille d'un habitant de Douma tué il y a plusieurs jours par les bombardements.

Certains civils ont profité de rares périodes de calme pour déplacer certains biens de leurs maisons vers les caves où ils se terrent. D'autres ont récupéré des meubles endommagés qu'ils utilisent comme outils de chauffage ou supports de cuisine, ou alors qu'ils vendent.

Des magasins restés ouverts, en particulier durant les cinq heures de "trêve", proposaient des produits à vendre, notamment des légumes, désormais limités à quelques variétés telles que les oignons, le persil et les légumes verts.

Les scènes de désolation - avec des bâtiments réduits en montagnes de gravats - se répètent également à Hammouriyé, d'après un autre correspondant de l'AFP.

- Crash d'un avion russe -

Dans le cadre de son offensive terrestre, les forces du régime ont repris en quelques jours environ 40% de l'enclave rebelle, dans l'est et le sud-est du secteur, et ont pris pied à deux kilomètres à peine de Douma, selon l'OSDH.

L'objectif de l'armée est de couper en deux le fief rebelle pour séparer le secteur nord, où se trouve Douma, du sud, d'après l'Observatoire.

Le groupe rebelle de Jaich al-Islam a d'ailleurs reconnu sur Twitter avoir retiré ses combattants de l'est de l'enclave.

Dans l'ouest de la Syrie, 39 personnes ont été tuées quand un avion de transport russe s'est écrasé à l'atterrissage sur la base militaire russe de Hmeimim, "apparemment" pour des raisons accidentelles, a annoncé l'armée russe.

L'accident de cet Antonov 26 n'a fait aucun survivant parmi les 33 passagers et six membres d'équipage, tous des militaires.

Depuis le début de son intervention en Syrie en septembre 2015, qui a permis au régime de retourner la situation sur le terrain, l'armée russe a déployé des dizaines d'avions militaires opérant depuis Hmeimim.

Une commission de l'ONU a en outre affirmé mardi que les raids aériens menés par Moscou fin 2017 sur un marché d'une localité rebelle dans le nord de la Syrie, ayant fait au moins 84 morts, pouvaient constituer un crime de guerre.