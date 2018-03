Le dÃ©bat du PS a attirÃ© 200.000 tÃ©lÃ©spectateurs sur LCI

Le débat entre les quatre candidats à la tête du PS a attiré 204.000 téléspectateurs en moyenne sur LCI mercredi soir, soit moins de 1% des téléspectateurs sur cette tranche, a indiqué la chaîne jeudi.

LCI était la chaîne d'information la plus regardée mercredi entre 21H et 22H50 et a multiplié par quatre son audience habituelle sur ce segment du début de soirée. Le débat, qui était également diffusé sur RTL, a atteint un pic d'audience à 21h29 avec 260.000 téléspectateurs.

Début 2017, les trois premiers débats de la primaire PS élargie avaient attiré respectivement 3,8 millions de téléspectateurs pour le premier (diffusé sur TF1 et RTL), 1,7 million pour le deuxième (BFMTV-iTELE-RMC), 3,1 millions pour le troisième (France 2-Europe 1). A l'issue du premier tour du scrutin, l'ultime débat de la primaire entre Manuel Valls et Benoît Hamon, le 25 janvier, avait été regardé par 5,5 millions de personnes sur TF1 et France 2.

Les quatre candidats à la tête du PS, Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel, débattaient à huit jours du premier tour du scrutin, avec l'espoir de convaincre les militants de venir voter les 15 et 29 mars.