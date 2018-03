Ligue des champions: la Juventus se mue en tueuse pour renverser Tottenham

Cette Juventus a de la ressource: complètement dépassée en première période, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions, faisant plier Tottenham deux fois en trois minutes (2-1), mercredi soir à Wembley.

Après le match nul de l'aller (2-2) et la première période à sens unique, le "Temple du football" ne donnait plus aucune chance aux Turinois: mais pendant trois minutes, les "Spurs" ont oublié qu'ils avaient à faire à une équipe deux fois finaliste de la C1 sur les trois dernières éditions, la Juve se rappelant, elle, que c'était une tueuse.

"Les gars ont fait une fantastique performance. On a eu une bonne réaction, on est resté confiant car on savait que l'on pouvait marquer", a réagi l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri.

En deux éclairs, les Londoniens, bien en place après l'ouverture du score de Son en première période, ont disparu, laissant passer leur chance de s'inviter parmi les grands du continent et donnant un goût d'inutile à une campagne européenne qui avait débuté par deux succès de gala contre le Borussia Dortmund et le Real Madrid.

Mais, même largement dominée, cette Juventus-là connaît son affaire. Higuain d'abord a coupé la tête de Khedira pour surprendre Lloris (64), puis Dybala a profité d'un mauvais placement de Davies pour s'échapper à la limite du hors-jeu et tromper le gardien français de près(67).

Silence de mort à Wembley: comment les "Spurs", si dominateurs avaient pu laisser passer le match?

Les "Spurs" avaient les moyens d'aller loin dans cette compétition voulait croire Pochettino: ses joueurs ont en effet enseveli Turin sous une avalanche de maillots blancs.

Son a mené la charge sur son aile gauche, Dembélé a dominé à lui seul Matuidi et le milieu turinois... Bref, les Italiens ne sont quasiment pas sortis de leur moitié de terrain pendant la première période.

- Deux tueurs -

Le Sud-Coréen a été de toutes les occasions ou presque, faisant vivre un calvaire à Barzagli, s'échappant avec une régularité effarante sur son flanc. Il a d'abord butté sur Buffon dans un angle fermé (7), puis a vu sa tête captée par le gardien (20) puis encore sa frappe croisée frôler le poteau (38).

Heureusement pour l'ailier coréen, ça a fini par payer: il a ouvert le score avec un peu de chance (39). Sur un centre de Trippier, il a manqué sa reprise mais le ballon a pris une trajectoire imprévue après avoir tapé sur sa jambe d'appui.

Chanceux mais mérité. Les "Spurs" étaient passé plusieurs fois près d'ouvrir le score par Kane (15), qui éliminait Buffon sans parvenir à redresser suffisamment sa frappe, puis Alli qui se voyait repoussé par Buffon (32).

A vrai dire, les Italiens n'ont été dangereux qu'une fois, quand Douglas Costa a été bousculé dans la surface par Vertonghen sans que l'arbitre ne réagisse (17).

Sauf que les sextuples champions d'Italie ne gâchent pas les occasions eux. Ils ont pu compter sur leurs deux tueurs Higuain et Dybala ainsi qu'une expérience européenne hors du commun.

"Combien a-t-on concédé d'occasions? Trois. Et ils ont marqué deux fois", a reconnu l'entraîneur anglais Mauricio Pochettino.

Car outre marquer les deux buts, il a fallu résister aux assauts des "Spurs" en fin de match. Et dans ces moments-là, la présence d'un Chiellini, capable de se jeter sur un centre au risque de marquer contre son camp (78), n'a pas de prix. Tout comme celle d'un Barzagli, capable de dégager sur sa ligne une tête de Kane sur le poteau (90).

Ce sang froid-là coule dans les veines des grands d'Europe et la Juventus en fait définitivement partie.