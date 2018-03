Ligue des champions: le PSG pour l'exploit face au Real

Le Paris SG, malgré l'absence de Neymar, vise une remontada face au Real Madrid vainqueur 3-1 à l'aller, tandis que Liverpool a la qualification presque en poche en accueillant Porto (battu à l'aller 5-0), mardi en 8e de finale retour de Ligue des champions.

Le PSG rêve de refaire le coup de 1993, lorsqu'il avait surmonté un revers identique à l'aller en s'imposant 4-1 au retour au Parc des Princes, en C3. Mais ce sera sans son meilleur joueur, Neymar, opéré samedi du pied droit et vraisemblablement remplacé par Angel Di Maria sur le terrain, l'homme en forme en 2018.

Le PSG joue gros, car son objectif est de jouer les premiers rôles en Ligue des champions et de la remporter, alors qu'il échoue à en atteindre les demi-finales depuis la prise de pouvoir de ses propriétaires qataris en 2011. L'entraîneur Unai Emery serait forcément sur la sellette en cas d'élimination dès les 8e de finale pour la deuxième saison d'affilée.

Mais le Real de Zinédine Zidane joue gros aussi: le double tenant du titre n'a plus que la C1 à conquérir, puisqu'il est largement distancé en championnat et qu'il a été éliminé de la Coupe d'Espagne.

Cristiano Ronaldo, à l'automne en demi-teinte, semble rééditer le coup de la saison dernière en arrivant en grande forme à l'approche des matches couperets: le Ballon d'Or en est à 14 buts sur ses huit dernières apparitions.

Gareth Bale et Karim Benzema semblent également en regain de forme, l'arrière gauche Marcelo est revenu de blessure et les milieux Toni Kroos et Luka Modric ont repris l'entraînement collectif dimanche.

L'autre match de mardi charrie bien moins d'enjeux et de suspense: Liverpool a neuf orteils sur dix en quarts de finale après son carton 5-0 réussi au Portugal, grâce notamment à un triplé de Sadio Mané.

Jürgen Klopp peut donc se permettre de faire tourner ses Reds afin de préparer le déplacement choc sur le terrain de Manchester United samedi en championnat, tandis que les Dragons de Sergio Conceiçao tenteront simplement de sauver l'honneur.

Mardi:

(20h45) Paris SG (FRA) - Real Madrid (ESP) aller 1-3

Liverpool (ENG) - FC Porto (POR) aller 5-0

Mercredi:

(20h45) Manchester City (ENG) - Bâle (SUI) aller 4-0

Tottenham (ENG) - Juventus Turin (ITA) aller 2-2

Mardi 13 mars

(20h45) Manchester United (ENG) - Séville (ESP) 0-0

AS Rome (ITA) - Shakhtar Donetsk (UKR) 1-2

Mercredi 14 mars

(18h00) Besiktas (TUR) - Bayern Munich (GER) aller 0-5

(20h45) Barcelone (ESP) - Chelsea (ENG) aller 1-1

Suite programme:

Tirage au sort des quarts de finale le 16 mars

Quarts de finale, aller les 3 et 4 avril, retour les 10 et 11 avril

Tirage au sort des demi-finales le 13 avril

Demi-finales aller les 24 et 25 avril, retour les 1 et 2 mai

Finale à Kiev le 26 mai