Ligue des champions: Thiago Silva et Motta titulaires avec le PSG, le Real sans Kroos, Modric, ni Bale

Retour aux fondamentaux pour Unai Emery: l'entraîneur du PSG a titularisé son capitaine Thiago Silva et l'expérimenté milieu Thiago Motta, tous deux absents à l'aller, mardi (20h45) pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre un Real Madrid sans ses cadres Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale.

L'entraîneur de la Maison blanche, Zinedine Zidane, a préféré laisser sur le banc ses trois cadres, diminués physiquement.

A Paris où le double tenant du titre va tenter de préserver son avantage de l'aller (3-1), "Zizou" a donc opté pour un schéma tactique avec deux attaquants, les stars Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, et quatre milieux: l'Espagnol Lucas Vazquez, le Brésilien Casemiro, le Croate Mateo Kovacic et l'Espagnol Marco Asensio.

Côté PSG, Emery est revenu à une composition plus classique qu'à l'aller, quand il avait innové en laissant sur le banc son capitaine Thiago Silva, au bénéfice du Titi formé au club Presnel Kimpembe. Emery s'était justifié en évoquant un "choix tactique", qui n'a que modérément plu à Thiago Silva.

Le Brésilien avait séché l'échauffement avant la rencontre, tandis que sa compagne s'était émue de son sort sur les réseaux sociaux, au lendemain de la défaite du match aller.

Le défenseur de 33 ans sera cette fois titulaire en défense centrale, aux côtés de son compatriote Marquinhos. Le vétéran Dani Alves et l'Espagnol Yuri Berchiche auront pour mission de défendre les côtés de la défense.

Au milieu de terrain, l'entraîneur du PSG a titularisé les trois habitués: les Italiens Marco Verratti et Thiago Motta, et l'international français Adrien Rabiot. Motta n'avait pas fait le déplacement à Madrid lors du match aller.

En attaque et en l'absence de la star Neymar, opéré du cinquième métatarsien, un os du pied droit, samedi à Belo Horizonte au sud-est du Brésil, c'est également une composition sans surprise qu'a concoctée Unai Emery.

L'Uruguayen Edinson Cavani est titulaire à la pointe de l'attaque, avec à ses côtés la pépite à 180 millions d'euros Kylian Mbappé et l'Argentin Angel Di Maria. Ce dernier, ancien Madrilène, aura "les crocs" selon son entraîneur Unai Emery.

Equipes

Paris SG: Areola - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Berchiche - Verratti, Motta, Rabiot - Di Maria, Cavani, Mbappé

Entraîneur: Unai Emery (ESP)

Real Madrid: Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos (cap), Marcelo - Lucas Vazquez, Casemiro, Kovacic, Asensio - Benzema, Cristiano Ronaldo

Entraîneur: Zinédine Zidane (FRA)

Arbitre: Felix Brych (GER)