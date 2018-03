Madagascar: 12 lÃ©muriens braconnÃ©s et un chasseur interpellÃ©

Douze lémuriens, petits primates emblématiques de Madagascar, ont été récemment braconnés dans la Grande Ile et un chasseur présumé interpellé, a annoncé mercredi la ministre de l'Environnement malgache.

Les carcasses de lémuriens, espèce menacée, ont été découvertes le 28 février dans la forêt d'Antavolobe Iaroka, dans la commune rurale d'Andasibe (est).

"On a mis en prison une personne arrêtée et on a localisé la cachette de deux autres chasseurs", a déclaré Johanita Ndahimananjara, dans une conférence de presse à Antananarivo.

Les arrestations de braconniers de lémuriens sont rarissimes à Madagascar.

"Les lémuriens ne sont pas justes des objets touristiques ni des facteurs d'équilibre pour notre écosystème, mais ce sont ces animaux qui contribuent à la préservation de notre forêt", a ajouté la ministre avant une réunion destinée à trouver des solutions au braconnage de lémuriens.

Selon le chercheur Jonah Ratsimbazafy, la consommation de viande de lémuriens ne se limite plus seulement à des villageois pauvres, mais la viande de ces primates est désormais prisée dans les hôtels-restaurants.

"Il existe même des mots de passe comme Mily Clément (nom d'un chanteur malgache, connu pour avoir milité pour la protection des animaux) pour commander la viande de ces animaux dans certains hôtels dans le nord de Madagascar", a-t-il expliqué lors de la conférence de presse.

La Grande Ile est le principal endroit au monde où l’on peut voir en liberté des lémuriens, petits primates ayant évolué séparément des singes africains depuis des millions d'années. Mais leurs jours sont comptés, en raison de la déforestation et du braconnage. Leur population est estimée à 10.000 à Madagascar.

Les lémuriens sont classés dans l'annexe I de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction (Cites), qui interdit strictement le commerce des animaux et des plantes en danger.