Medef: un huitiÃ¨me candidat pour succÃ©der Ã  Pierre Gattaz

Un jeune entrepreneur de 35 ans, Fabrice Le Saché, va se présenter à la succession du président du Medef Pierre Gattaz en juillet, portant à huit le nombre de candidats, a-t-il annoncé dimanche dans un communiqué.

Se présentant comme "le plus jeune candidat de l'histoire du Medef", M. Le Saché est déjà administrateur depuis 2015 de Medef International, l'association qui représente l'organisation patronale française dans le monde.

Il a co-fondé un mouvement baptisé "La France en croissance" qui rassemble une centaine de chefs d'entreprise "aspirant à une évolution du Medef". Avec sa candidature, il souhaite "mettre le Medef en mouvement" et "propose un Medef plus utile à ses adhérents, plus engagé dans le début public et plus ouvert à la société", selon le communiqué.

Fabrice Le Saché dirige Aera Group, société de conseil et de négoce qui se définit comme le premier groupe de finance carbone en Afrique. Il a également créé l'index Up40, qui rassemble les start-up françaises les plus actives en Afrique.

L'élection à la succesion de Pierre Gattaz est fixée au 3 juillet.

Il s'agit du huitième candidat qui se lance dans la course, après Patrick Martin, patron du Medef Auvergne-Rhône-Alpes, Frédéric Motte, patron du Medef Hauts-de-France, Jean-Charles Simon, ancien directeur général du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président du Medef, Alexandre Saubot, patron de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), Olivier Klotz, patron du Medef Alsace, et Pierre Brajeux, patron du Medef Hauts-de-Seine.