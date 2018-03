NBA: LeBron James et Larry Nance Jr font briller Cleveland

Bien aidé par les 31 points de LeBron James, Larry Nance Jr a flambé pour ses débuts avec Cleveland en inscrivant 22 points, conduisant les Cavaliers à une large victoire 112-90 contre Detroit lundi en NBA.

Nance Jr, arrivé à Cleveland dans le cadre d'un échange avec les Los Angeles Lakers en février, a démarré en tant que pivot à la place de Tristan Thompson, touché à une cheville contre Denver samedi.

Nance et James ont inscrit les 20 premiers points de Cleveland et leur total de 34 points en première mi-temps a permis aux Cavs de mener 54-49 à la pause.

Cleveland a maintenu la pression dans le troisième quart-temps, grâce notamment à 13 points de Lebron James inscrits en moins de cinq minutes au début de la deuxième mi-temps.

La superstar des Cavs a quitté le parquet après trois quarts-temps en ayant délivré sept passes décisives et pris sept rebonds.

Les 15 rebonds de Larry Nance Jr ont également aidé les Cavs à limiter le pivot des Pistons Andre Drummonds à 15 points.

"En fait, ça m'a paru facile", a commenté Nance Jr. "Les mecs m'offraient toutes les occasions du monde de prendre des tirs et c'est ce que j'ai fait."

- Bojan Bogdanovic agressif -

En face, Blake Griffin (25 points, huit rebonds et cinq passes) n'a pas empêché Detroit de concéder une troisième défaite de suite. Les Pistons en sont désormais à neuf revers sur leurs onze derniers matches et se retrouvent neuvièmes de la Conférence est, derrière Miami septième et Milwaukee huitième.

Le Heat s'est, lui, imposé 125-103 contre Phoenix. Le pivot Hassan Whiteside a marqué 24 points et pris 14 rebonds, tandis que Goran Dragic a ajouté 17 unités pour une équipe de Miami où sept joueurs ont atteint les 10 points.

Les Bucks sont eux tombés 92-89 contre les Pacers à Indianapolis, où Bojan Bogdanovic a égalé son record en carrière avec 29 points, dont onze dans le troisième quart-temps, et un panier crucial dans les dernières secondes. "J'essaie juste d'être agressif", a-t-il simplement expliqué à la fin du match.

De son côté, Boston n'a pas trop souffert de l'absence de son meneur star Kyrie Irving, blessé à un genou, et les Celtics ont pris le meilleur sur Chicago 105-89.

Boston a démarré fort en inscrivant les sept premiers points du match et n'a plus jamais regardé en arrière. Les Celtics menaient déjà 35-16 après le premier quart-temps, et ont même mené de 37 longueurs, grâce, entre autres, aux 21 points de Jaylen Brown.

- Tony Parker vintage -

Ils décrochent une cinquième victoire en six matches et ne sont qu'à un match et demi de Toronto dans la bataille pour la première place de la Conférence est. En revanche, rien ne va plus à Chicago où les Bulls en sont à 14 revers sur leurs 17 dernières rencontres.

A San Antonio, un Tony Parker sorti du banc a redonné des couleurs aux Spurs avec 23 points et quatre passes au cours de la courte victoire de l'équipe de Gregg Popovich sur Memphis 100-98.

"On a retrouvé le Tony vintage", a déclaré Danny Green au sujet de Parker, qui en est à sa 17e saison de NBA et qui se remet progressivement d'une blessure aux quadriceps contractée en mai dernier.

Dans son sillage, Green et ses 14 points et Davis Bertans (17 points) ont aidé les Spurs à renouer avec la victoire après quatre défaites à domicile et huit revers en 10 matches. Une mauvaise série qui les a fait chuter de la troisième à la sixième place à l'ouest.

Cette victoire était primordiale pour les Spurs qui démarrent un road trip compliqué contre Golden State, Oklahoma et Houston.

Résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés lundi:

LA Lakers - Portland 103 - 108

San Antonio - Memphis 100 - 98

Miami - Phoenix 125 - 103

Utah - Orlando 94 - 80

Chicago - Boston 89 - 105

Cleveland - Detroit 112 - 90

Indiana - Milwaukee 92 - 89