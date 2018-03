Paris-Nice: Cousin Ã  la faÃ§on d'un chat

A la façon d'un chat jouant avec sa victime, Jérôme Cousin a condamné son compagnon d'échappée, l'Allemand Nils Politt, pour gagner la 5e étape de Paris-Nice sans conséquence sur le classement général, jeudi, à Sisteron, en Haute-Provence.

Plein de sang-froid, Cousin a compté ses efforts au plus juste pour battre plus puissant que lui dans la longue ligne d'arrivée. "Ce n'est pas de cette manière que j'aime gagner mais je suis tellement généreux qu'à force de se faire avoir...", a expliqué le Nantais, personnage atypique qui se montre disert sur sa passion de golfeur et affirme "ne pas faire du vélo pour une question alimentaire".

A 28 ans, cet ancien bon pistard installé en région lyonnaise a enlevé le deuxième succès de sa carrière chez les pros (étape de l'Etoile de Bessèges 2013), le deuxième aussi par sa formation Direct Energie depuis le départ après celui de Jonathan Hivert mardi. Mais aussi le troisième d'un coureur français en cinq journées depuis le départ.

"Je n'ai pas ménagé mes efforts pendant l'étape", a rappelé le vainqueur du jour, comme pour justifier son indiscutable victoire. Ne serait-ce que par les (maigres) relais accordés à Politt dans le final afin d'éviter le retour du peloton qui a échoué finalement à 4 secondes.

Intéressé dans un premier temps par les points du classement de la montagne, Cousin a révisé ses objectifs dès lors que le gain de l'étape est apparu possible. Politt, sans doute le plus fort de l'échappée lancée dès le départ (avec El Fares et Edet), a pris les devants à 16 kilomètres de l'arrivée. Mais il a été rejoint dans la dernière montée par son futur vainqueur.

- Une occasion pour Alaphilippe -

"J'ai tellement galéré l'an dernier, avec huit mois sans compétition, que je ne voulais surtout pas rouler et faire deuxième de l'étape", a expliqué Cousin. "Souvent, je donne tout et je suis souvent repris. Une fois, à la Vuelta, j'étais tombé à 100 mètres de la ligne. Cette fois, je me suis calé dans la roue".

Le Français, invité à plusieurs reprises à passer devant, est resté cantonné à sa ligne de conduite. Il a neutralisé un démarrage de Politt dans les deux derniers kilomètres et a débordé nettement le jeune (24 ans) Allemand de Katusha, tout dépité de laisser filer la possibilité d'une première victoire.

"Je pense que je ne serai pas invité par l'équipe Katusha", a souri Cousin. "Ils m'ont traité d'amateur après l'arrivée. Mais ce n'est pas grave, c'est moi qui ai gagné".

Ce fervent de golf ('j'ai amélioré mon index quand je n'ai pas couru l'an dernier", a-t-il répété à l'envi) est revenu dans l'équipe de Jean-René Bernaudeau, sa première formation, après deux années passées chez Cofidis. "Une bonne expérience", a-t-il dit, "mais je suis content de retrouver un cadre qui me convient".

L'Espagnol Luis Leon Sanchez, en tête de la course, a gardé intact son avantage sur ses rivaux avant la 6e étape qui comporte cinq ascensions entre Sisteron et Vence (198 km), la dernière à moins de 10 kilomètres de l'arrivée. Une occasion pour Julian Alaphilippe, troisième au classement ?