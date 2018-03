Pour les Galeries Lafayette, l'art est "au centre", non un "faire-valoir"

Président de la fondation d'entreprise des Galeries Lafayette qui ouvre au public samedi au cœur du Marais à Paris, Guillaume Houzé assure à l'AFP que l'art a "toujours" été, pour le grand magasin, "au centre" et non pas un "faire-valoir" marketing.

Q: Pourquoi une entreprise comme les Galeries Lafayette ouvre-t-elle une Fondation à visée artistique ?

R: "La création a toujours fait partie du projet entrepreneurial des Galeries Lafayette, depuis plus de 120 ans. L'art est au centre du projet, c'est important de le rappeler, ce n'est pas un faire-valoir pour monter une stratégie de communication. La question de la création est intimement liée aux grands magasins. C'est aux Galeries Lafayette qu'on a exposé des artistes à l'époque peu connus, comme Giacometti ou Nicolas de Staël en 1946. En 1978, on a fait une exposition avec César, Arman ou Niki de Saint-Phalle. L'art a toujours été au centre de l'entreprise et de nos magasins."

Q: Qu'apportez-vous de plus par rapport aux autres fondations d'entreprises déjà existantes à Paris ?

R: "Il nous a semblé aujourd'hui important de faire encore un pas en avant en traçant un sillage dans le temps, de manière beaucoup plus durable, en créant un outil au service des artistes. Il y a une très grande étanchéité entre le projet entrepreneurial et commercial des Galeries Lafayette d'une part, et le projet de la Fondation, qui est d'intérêt général. Nous avons un budget quinquennal d'exploitation de 21 millions d'euros."

Q: Plus largement, la Fondation s'ouvre dans un projet d'aménagement global de ce quartier parisien, avec l'ouverture prochaine du premier Eataly - à la fois supermarché, lieu de production, restaurant et centre culturel - de France, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie...

R: "Eataly, ce sera la focale économique et commerciale d'un projet d'ensemble architectural et urbanistique. On a vraiment l'intention de construire ici une sorte d'écosystème marchand et culturel sans équivalent. De la rue de Rivoli jusqu'à la rue du Plâtre, les gens pourront circuler, grâce à la réouverture de toute une série de passages et de cours, à travers le BHV (propriété du groupe Galaries Lafayette, ndlr) et Eataly, dont on a pris la +master franchise+ pour la France et le Benelux. C'est un projet exceptionnel: au mois de mai prochain, la coque sera livrée et cela ouvrira au public en février 2019. Sur près de 3.500 m2, on offrira le meilleur de la nourriture italienne à travers ce concept, aujourd'hui mondialement connu. Cela va créer un lieu de destination sans équivalent dans Paris."

Propos recueillis par Laure BRUMONT