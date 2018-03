"Questions directes", nouvelle Ã©mission de dÃ©bat sur France 2

France 2 lancera mercredi 28 mars "Questions directes", un nouveau magazine de débats de société présenté par Julian Bugier, qui dit vouloir donner la parole à des Français de tous horizons, pour changer des émissions réservées aux experts ou aux politiques.

"Questions directes" est programmée le mercredi en deuxième partie de soirée, en alternance avec d'autres magazines de société ("La soirée continue", "Dans les yeux d'Olivier"), et sera diffusée au rythme d'un numéro toutes les deux semaines pendant 4 mois.

La marque de fabrique de ce magazine en direct et en public sera de faire s'exprimer des citoyens et membres de la société civile aux côtés d'invités au profil plus traditionnel, experts ou élus.

Sur les plateaux de télévision, "quand on traite aujourd'hui de sujets sur la religion ou la laïcité, on invite systématiquement Manuel Valls d'un côté, Rokhaya Diallo de l'autre, ou Eric Zemmour, on est dans des extrêmes et des idéologies", a expliqué à la presse Julian Bugier.

"C'est très bien de leur donner la parole parce que ce sont des avis qui comptent, mais au milieu de cela, il y a des milliers de gens qui disent des choses très intelligentes et qu'on n'entend jamais. Nous allons redonner la parole à ces gens-là", affirme le journaliste, qui dit vouloir sortir du "clash et du buzz" et apporter "de la nuance".

Chaque numéro abordera une grande thématique, choisie quelques jours avant en fonction de l'actualité, comme la bioéthique, le terrorisme, la famille ou le chômage. France 2 a fait appel à Maximal Productions, qui produit déjà "C dans l'air" sur France 5.

Le nouveau magazine, au décor sans table, pour désacraliser la parole des intervenants, sera ponctué de témoignages, de reportages tournés en France ou à l'étranger et d'études d'opinion d'Ipsos.

Julian Bugier, présentateur remplaçant du 20H00 de France 2, animait déjà sur la chaîne publique "Tout compte fait", un magazine sur la consommation, et les débats dans le cadre de "La soirée continue".