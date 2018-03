Rallye du Mexique: Loeb troisiÃ¨me Ã  la mi-journÃ©e, Neuville en dÃ©tresse

Le Français Sébastien Loeb, légende des rallyes qui fait son grand retour en WRC, pointe à la troisième place du Rallye du Mexique, 3e manche du Championnat du monde, vendredi à mi-journée, loin devant le Belge Thierry Neuville, leader du classement en grande difficulté.

L'Alsacien (Citroën), nonuple champion du monde, est devancé d'1 sec 3/10e par son coéquipier britannique Kris Meeke et de 17 sec 9/10e par l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), leader provisoire du classement général.

Accompagné par son fidèle copilote monégasque Daniel Elena, Loeb a profité de son ordre de départ favorable (11e) pour notamment signer le deuxième temps dans l'ES4 (17,23 km). "C'était plutôt pas mal, on est dans un bon rythme, même si on a bénéficié du balayage devant nous", a-t-il déclaré vendredi midi, à son arrivée au parc assistance. "Vu que je me sentais plutôt bien dans la voiture, ça a roulé."

La première moitié de la deuxième journée du Rallye du Mexique a été beaucoup moins favorable au leader du Championnat du monde, Thierry Neuville (Hyundai). Déjà en difficulté pour avoir le privilège de balayer en premier les poussiéreuses routes mexicaines, le Belge a perdu plus de 25 secondes dans la courte spéciale (ES5, 1,11 km) qui bouclait le programme de la mi-journée.

"Problème moteur", a-t-il déclaré à son arrivée, avant de se prendre la tête entre les bras, manifestement dépité.

Il figure à la 9e place du général, à 1 min 09 sec 7/10e de Sordo.

Sous un soleil écrasant (plus de trente degrés), les pilotes emprunteront de nouveau, dans l'après-midi, les trois longues spéciales au programme de la matinée, dont le point culminant se situe à 2.700m.