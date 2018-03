Real Madrid: Modric et Kroos reprennent l'entraÃ®nement, Ã  deux jours du PSG

Les milieux Luka Modric et Toni Kroos, de retour de blessures, ont repris dimanche l'entraînement collectif avec le Real Madrid, a annoncé le club merengue, qui espère récupérer ces deux habituels titulaires pour la revanche européenne face au Paris SG mardi.

"Le Real Madrid a effectué une séance de récupération après la victoire contre Getafe (3-1) et les onze joueurs alignés d'entrée samedi ont travaillé à moindre intensité sur la pelouse. Pour leur part, Modric et Kroos se sont entraînés au même rythme que le reste du groupe", a écrit le club sur son site internet.

Les retours du meneur de jeu croate et du métronome allemand sont d'excellentes nouvelles pour l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane, qui avait laissé planer le doute samedi sur leur présence ou non mardi au Parc des Princes en 8es retour de Ligue des champions.

Modric souffrait d'une blessure musculaire à une cuisse et Kroos d'une élongation au niveau du ligament d'un genou.

"Nous avons deux jours devant nous et nous verrons avec Luka et Toni comment ils se sentent mardi", avait souligné samedi soir Zidane, ajoutant que tous ses joueurs, aptes ou non, seraient du voyage lundi vers Paris.

Depuis sa nomination sur le banc merengue en janvier 2016, "Zizou" a toujours appliqué une politique très ferme de précaution vis-à-vis des joueurs blessés ou en phase de reprise, refusant de prendre le moindre risque avec la santé de ses hommes.

Et il faudra voir si Modric et Kroos, qui n'ont pas joué depuis le match aller au stade Bernabeu (3-1), se sentent suffisamment à l'aise pour disputer un match à haute intensité mardi soir au Parc des Princes.

En prévision de ce grand rendez-vous, l'équipe merengue a réalisé dimanche divers exercices, a expliqué le club, notamment des ateliers de possession et de pressing, un match sur terrain réduit et des séries de centres et de frappes face au but.

Le Real Madrid, double tenant de la Ligue des champions, défie mardi le PSG en huitièmes de finale retour au Parc des Princes pour défendre son avantage acquis à l'aller à Madrid.