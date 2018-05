SÃ©ries Mania: huit sÃ©ries en compÃ©tition bientÃ´t sur les chaÃ®nes

Le festival Séries Mania, qui se déroule à Lille jusqu'au 5 mai, a sélectionné huit nouvelles oeuvres dans la compétition française dont le public lillois a pu découvrir les premiers épisodes avant leur diffusion prochaine sur les chaînes nationales.

-"Liberté, Egalité, Nudité" -

"On a bien fait de pas le débrancher. Il peut dire merci à maman qui a beaucoup insisté ", déclare une aide-soignante au policier Frank Fish, à sa sortie de coma en 2026. Pendant ses huit années de sommeil, "une violente montée des températures" a précipité un changement radical de la société française. Afin de lutter contre le terrorisme, la loi transparence déclare la nudité obligatoire. "Liberté, Egalité, Nudité" est désormais la devise de la République. "Nu", cette comédie (10x26 mn), écrite par Olivier Fox, Judith Godinot et Olivier Deplas sera diffusée à partir du 7 juin sur OCS.

-Polar de SF-

Avec "Ad Vitam", polar de SF (6 x52 mn), prochainement diffusé sur Arte, on pénètre "dans une société où la mort a été vaincue, où en tout cas, la vie est prolongée indéfiniment. On a trouvé un moyen de régénérer les cellules. Les corps de plusieurs mineurs, qui se sont suicidés vont être retrouvés", résume le cinéaste Thomas Cailley, coauteur avec Sébastien Mounier ("Trepalium"). Darius, un flic de 120 ans incarné par Yvan Attal, va enquêter.

- Remake -

"Insoupçonnable" (10 x 52 mn) est le remake signé Virginie Brac ("Engrenage") du thriller britannique à succès "The Fall", bientôt sur TF1. Succédant à Gillian Anderson ("X Files") dans le rôle d'une criminologue à la personnalité bien trempée, la comédienne Emmanuelle Seigner est envoyée de Paris à Lyon pour enquêter sur le meurtre d'une jeune femme. La prochaine victime de l'assassin incarné par Melvil Poupaud, père de famille attentif, vit ses dernières heures.

- Graine de star -

Diffusée à partir du 23 mai sur France 2, "Maman a tort" (6 x 52 mn), est une série policière réalisée par le scénariste et réalisateur François Velle ("Une chance de trop", "Ransom ") qui fait également carrière aux Etats-Unis, adaptée de l'ouvrage du même nom de Michel Bussi par Véronique Lecharpy ("Speakerine"). Le petit comédien Tom d'Ornano incarne avec justesse Malone, enfant de quatre ans qui va attirer l'attention d'un psychologue scolaire (Samuel Theis) affirmant que sa mère n'est pas sa vraie maman. Ce dernier, troublé par les confidences de l'enfant, informe la commissaire de la PJ du Havre (Anne Charrier).

- Double vie -

"Thanksgiving" (3 x 45 mn), thriller d'espionnage en trois épisodes, prochainement programmé sur Arte, débute sur ces mots de Patrick Modiano: "Quand on aime quelqu'un il faut accepter sa part de mystère ... et c'est pour ça qu'on l'aime". Ce thriller d'espionnage est coécrit et réalisé par le cinéaste Nicolas Saada ("Espion(s)") qui incarne lui-même le patron d'une start-up, marié à une Américaine. Celle-ci est sur le point de lancer un logiciel contre les virus informatiques très sophistiqué que la concurrence va parvenir à dérober. "En pleine guerre économique, c'est banal", disent les espions.

- Rien à perdre -

"Aux Animaux la guerre" (6 x52 mn), drame social bientôt sur France 3, avec Roschdy Zem, Olivia Bonamy, Rod Paradot est une adaptation du roman du même nom de Nicolas Mathieu par lui-même, coécrite avec Alain Tasma qui l'a réalisée. A l'écoute d'ouvriers désespérés prêts à commettre l'irréparable à la suite de la fermeture de leur usine dans les Vosges, une inspectrice du travail s'échine à sauver ceux qui peuvent encore l'être.

- Coeur brisé -

"Vingt-Cinq", comédie (12x 22mn), attendue à l'automne sur OCS, a été écrite et réalisée par Bryan Marciano. Il incarne lui-même Jeremy, qui ne se remet pas de sa rupture avec un amour de jeunesse. Entouré de son groupe d'amis d'enfance, il repart de zéro.

- Au bord de la folie -

"Kepler(s)" est un polar (6 x 52 mn) créé par Jean-Yves Arnaud et Yoann Legave et réalisé par Frédéric Schoendoerffer, bientôt programmé sur France 2. Samuel Kepler (Marc Lavoine), un flic au bord de la folie, mène l'enquête après la découverte du corps d'une lycéenne dans la jungle de Calais.