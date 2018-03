Ski alpinisme: Pierra Menta, un terrain de jeu idÃ©al pour les rois Jornet et D'haene

Homme de défis extrêmes, Kilian Jornet, opéré des deux épaules il y a quelques mois, batifole déjà sur son terrain adoré, la montagne. Dès mercredi, il s'alignera sur la course la plus folle du ski alpinisme, la Pierra Menta, aux côtés d'un autre chasseur d'exploits, François D'haene.

Jornet et D'haene seront mercredi à 7h30 sur la ligne de départ de la 33e édition de la Pierra Menta, un événement majeur dans le monde de la montagne qui réunit 600 coureurs à l'assaut du massif du Beaufortin en Savoie. Quatre étapes sur 4 jours pour un périple mené en binôme entre forêts, arêtes enneigées, montées abruptes et rudes descentes. Le tout agrémenté de 10.000 m de dénivelé positif.

A ce jeu-là, Jornet est très fort. L'Espagnol, en duo avec l'Allemand Jakob Herrmann, sera en lice pour une 5e victoire.

Et dire qu'il y a un peu plus de quatre mois il ne pouvait même plus se servir de ses bras ! Le Catalan a subi une intervention chirurgicale le 20 octobre pour enfin réparer une double luxation provoquée par une sévère chute en skis en 2014 et qui depuis lui posait régulièrement des soucis.

Il devait observer une période de rétablissement de 5 à 6 mois. Trois mois et demi après l'opération, il retournait déjà en compétition, le 8 février à Puy-Saint-Vincent dans les Hautes-Alpes.

- Hors normes -

"Physiquement c'est énorme ce qu'il est. C'est un des tout meilleurs voire le meilleur. Après il est tellement hors normes qu'on ne peut pas s'en inspirer au niveau de l'entraînement ni rien. Nous, on serait cuit !", relève à l'AFP le Français Xavier Gachet, en lice face à Jornet le 8 février et également présent sur la Pierra Menta.

Jornet a effectivement la réputation de pouvoir encaisser des charges d'entraînement impressionnantes. Il n'est pas un sportif comme les autres.

"Son immobilité du haut du corps aurait pu compromettre sa saison hivernale mais là, on a affaire à ce genre d'individus dont la capacité de récupération est bien supérieure à la moyenne", explique Benoît Nave, kiné-ostéopathe, qui connaît Jornet.

"Quand trois semaines sont nécessaires, eux n'ont besoin que de dix jours. C'est surprenant, mais par rapport à un individu lambda. En plus, Kilian est quelqu'un qui a un mental assez hors normes avec des niveaux de motivation élevés. Il est capable de s'investir pour se remettre en état. Son activité quotidienne a été entièrement dédiée à ça", poursuit-il.

- 'En danger' -

Et voilà le super champion de 30 ans, surnommé 'l'ultra-terrestre' capable de jouer la gagne sur la Pierra Menta, l'une des quelque dix courses qu'il a projeté de faire cette année, en plus d'un petit défi en montagne, encore à l'étude.

Jornet s'était incliné lors d'une autre course de légende mais en ultra-trail, l'UTMB, fin août contre.... D'haene.

Mais pas de revanche en vue dans le Beaufortin. Le Français est loin d'être un pro du ski alpinisme comme l'est l'Espagnol. Associé depuis neuf ans à son beau-frère, Alexis Traub, il se sert de l'épreuve mythique pour parfaire son entraînement face à une population sportive -les skieurs alpinistes- bien plus forte que lui.

"Cette année, l'objectif ce sont les courses à pied", annonce son entraîneur-manager, Jean-Michel Vincent Faure. "Il va faire la Western States les 23 et 24 juin. Il a décidé de se mettre en danger, c'est une course qui ne lui correspond pas, 100 milles en 14 heures 30, c'est cinq heures de moins qu'à l'UTMB.

D'Haene, qui a en point d'orgue le Grand Raid de la Réunion en octobre, sera néanmoins l'une des stars de la Pierra Menta. Qui plus est depuis qu'il s'est installé cet hiver avec sa famille à Arêches-Beaufort.

Les parcours de la 33e édition ont subi quelques changements et seront moins alpestres en raison de la mauvaise météo (pluie et neige) afin d'éviter tout risque d'avalanche.