Ski: Dressen vainqueur de la descente, Feuz accroit son avance pour le globe

L'Allemand Thomas Dressen a remporté samedi la descente de Kvitfjell, avant-dernier acte de la course au globe de cristal, pour lequel le Suisse Beat Feuz, actuel leader du classement, et son rival le Norvégien Aksel Lund Svindal devront se départager mercredi à Are (Suède).

Samedi, l'Allemand de 24 ans, parti en 13e position, a su se montrer impérial pour devancer les deux prétendants au titre.

Il a notamment su faire la différence sur la deuxième partie de la piste des Jeux de Lillehammer en 1994, pour s'imposer en 1 min 49 sec 17/100.

Dressen signe ainsi la deuxième victoire de sa carrière et de la saison. Le skieur de Garmisch-Partenkirchen s'était déjà imposé, un peu à la surprise générale, le 20 janvier dernier à Kitzbühel.

L'Allemand grimpe ainsi à la troisième place provisoire du classement de la spécialité (401 pts), devançant l'Italien Dominik Paris, 8e à Kvitfjell.

A quatre jours de la finale à Are, le suspense reste donc entier dans la course au petit globe de cristal.

Les deux prétendants au titre, le Suisse Beat Feuz et le Norvégien Aksel Lund Svindal, se sont respectivement classés deuxième et troisième à Kvitfjell.

Feuz, en tête de la Coupe du monde de la discipline, arrive à seulement 8/100 de Dressen, tandis que son principal rival, Svindal, qui a commis plusieurs petites fautes, pointe à 17/100.

Le Suisse accroit ainsi son avance sur le colosse norvégien, champion olympique de descente à Pyeongchang, qu'il devance désormais de 60 points (622 points contre 562).

Beat Feuz, âgé de 31 ans, n'a jamais remporté le trophée, mais a signé une belle saison. Il a ainsi remporté trois victoires en descente (Lake Louise, Wengen, Garmisch-Partenkirchen), assorties de deuxièmes places à Beaver Creek et à Kitzbühel. En Corée du sud, il a glané deux médailles, le bronze en descente et l'argent en super-G.

Svindal a lui déjà remporté deux petits globes en 2013 et 2014. S'il veut s'imposer cette saison, il n'aura d'autre choix que de l'emporter mercredi en Suède, en espérant que Feuz ne termine au mieux que septième.

Côté Français, le meilleur tricolore samedi est Adrien Theaux qui termine 7e, à 57/100 du vainqueur. Roger Brice (+0.72) et Johan Clarey (+0.83) arrivent respectivement en 10e et 11e position.