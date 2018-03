Tarifs douaniers de Trump sur l'acier: le BrÃ©sil en premiÃ¨re ligne

Les valeurs sidérurgiques se sont rétablies en fin de séance vendredi à la Bourse de Sao Paulo après avoir ouvert en baisse, au lendemain de l'annonce par Washington de taxes sur les importations d'acier et d'aluminium qui vont particulièrement toucher le Brésil.

Deuxième exportateur d'acier aux Etats-Unis, le Brésil a indiqué tard jeudi qu'il allait "prendre toutes les mesures nécessaires" pour préserver ses droits, après la décision du président Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium.

Les grands groupes brésiliens de sidérurgie et métallurgie étaient en recul à 11H00 locales (14H00 GMT) à la Bourse de Sao Paulo, tels Vale (-1,33%) Gerdau (-1,72%) et Usiminas (-1,8%). Ils avaient enregistré des pertes significatives la veille après l'annonce de la décision du président Trump, à l'instar de Gerdau (-4,18%) ou de Vale (-3,24%).

Mais ils ont terminé la séance en hausse, dans un marché par ailleurs stimulé par les bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. Vale a gagné 1,54%, Gerdau 0,62% et Usiminas 1,36%.

"On essaie d'apprécier la réelle portée de ce qu'a dit Trump. Ce qu'il a annoncé ce n'est pas forcément ce que va faire le gouvernement américain", a expliqué à l'AFP André Perfeto, de Gradual investmentos. "Et le Brésil étudie des mesures, non de représailles, mais pour limiter le préjudice".

"Le Brésil prendra toutes les mesures nécessaires, dans les domaines bilatéral et multilatéral, pour préserver ses droits et intérêts", ont prévenu tard jeudi les ministres des relations extérieures Aloysio Nunes, et de l'Industrie et du Commerce extérieur, Marcos Jorge, dans un communiqué conjoint.

Les ministres ont exprimé "la grande préocupation" de Brasilia devant la décision américaine, qui "va lourdement porter préjudice aux exportations brésiliennes et aura un impact négatif significatif sur les flux commerciaux bilatéraux (...) et sur les relations commerciales et les investissements entre les deux pays".

Le Brésil est le deuxième exportateur d'acier et d'aluminium vers les Etats-Unis, après le Canada, pays exempté des droits de douanes.

En valeur, les ventes brésiliennes représentent 9,1% des importations américaines d'acier, selon des chiffres du Département du Commerce américain.

En volume, elle représentent 13,72% des importations américaines d'acier.

Les Etats-Unis sont le premier marché de l'acier brésilien. Ils ont absorbé à eux seuls 32,9% des exportations d'acier brésiliens l'an dernier, selon le ministre brésilien de l'Industrie et du Commerce extérieur.

- 'Injuste et illégale -

La mesure protectionniste de Trump sonne le glas des efforts consentis par le Brésil depuis l'an dernier pour persuader Washington que sa production ne représentait pas une menace pour les intérêts américains.

"Au contraire les industries des deux pays sont intégrées et se complètent", estime le communiqué.

D'après les données de la Confédération Nationale de l'Industrie (CNI) -- qui a qualifié la mesure de Trump d'"injuste, illégale et néfaste pour le Brésil" -- les tarifs sur l'acier et l'aluminium vont entraîner un préjudice annuel de quelque 3 milliards de dollars pour les exportations de fer et d'acier brésiliennes et de 144 millions pour celles d'aluminium.

"La mesure de Trump" qui doit entrer en vigueur dans 15 jours, "va avoir deux effets négatifs: d'abord sur les exportations d'acier brésilien sur le marché américain, et ensuite sur les exportations des Etats-Unis vers le Brésil", a déclaré à l'AFP Diego Bonomo, de la CNI.

L'exemption "pour le moment" des droits de douane consentie au Canada et au Mexique (4e exportateur d'acier vers les Etats-Unis), concurrents directs du Brésil sur ce marché, va alourdir les conséquences négatives pour la première économie d'Amérique latine, particulièrement pour les produits semi-finis qui représentent 80% des exportations brésiliennes vers les Etats-Unis.

"Si le Brésil ne réussit pas à obtenir une exemption, il déposera certainement une plainte formelle devant l'OMC -- avec l'UE et la Chine -- et un avis favorable permettrait à Brasilia de prendre des mesures de rétorsion", ont estimé dans une note les consultants de Risk Brief.