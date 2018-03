TF1: refonte de l'aprÃ¨s-JT, avant une "transformation" de l'offre d'info

TF1 s'attaque lundi à la refonte de son après-JT en lançant un nouveau rendez-vous baptisé "20H Le mag", un ballon d'essai qui s'inscrit dans une "transformation" de son offre d'information, explique à l'AFP Thierry Thuillier, patron de l'information du groupe.

QUESTION: En quoi consiste ce nouveau rendez-vous, "20H Le mag"?

REPONSE: C'est un magazine d'une dizaine de minutes, diffusé après le journal de 20H, avec un reportage de 5 à 6 minutes suivi de la météo en direct.

Dans le reportage, nous allons proposer une forme de tournage qui n'est pas typique d'un journal, à l'aide d'une caméra qui se rapproche du cinéma. Sur le fond, il s'agira de portraits de Français pas forcément connus, et à travers ces personnalités nous allons entrer dans des univers qui vont susciter la curiosité et l'étonnement. C'est un peu "les Français dans les yeux" que nous allons proposer: des tranches de vie, des rencontres instructives et fortes.

Q: Quel est l'objectif de ce nouveau rendez-vous, lancé à titre expérimental jusqu'à l'été?

R: Il fallait simplifier et rendre plus lisible notre offre après le journal, entre 20H30 et 21H, et nous avons essayé de resserrer notre promesse éditoriale autour de l'info: l'info sous forme de magazine réalisé par la rédaction, avec "20H Le mag", et l'info nettement plus décalée avec "C'est Canteloup".

Plutôt que d'avoir des programmes courts, des fictions, des bandes annonce, quelque chose qui n'est pas forcément immédiatement repérable par le public, nous voulons montrer que TF1 propose une large plage d'information entre 20H et 21H, du JT à "C'est Canteloup" en passant par "20H Le Mag".

Q: Les journaux de TF1 disposeront d'un nouveau plateau à la rentrée prochaine. Quels autres changements préparez-vous?

R: Le groupe TF1 a choisi d'investir dans son information, à la fois dans la technique, le décor et la réorganisation de nos rédactions, et "20H le mag" est un peu un prélude à cela, même si pour le moment c'est une expérimentation, en attendant le rendez-vous important qu'est septembre.

Cette transformation très stimulante est en train de prendre place sur deux plans : la réorganisation de nos rédactions, parce que nous devons nous doter d'un outil commun de fabrication et avoir des services communs qui permettent à LCI (la chaîne d'info du groupe, ndlr) et aux 13H et 20H de TF1 de travailler dans de bonnes conditions, sans doublonner ni se marcher sur les pieds; et la réécriture de nos journaux, à travers le nouveau décor, qui sera un outil et pas une fin en soi.

L'objectif c'est de faire entrer de nouveaux formats dans nos journaux, de nouvelles écritures, d'apporter de la pédagogie via de nouveaux outils comme la 3D, la réalité augmentée...

C'est une transformation substantielle de nos rédactions comme peut-être on n'en a plus vu depuis de nombreuses années, tout en respectant la singularité de nos éditions: LCI ne peut pas ressembler au 13H et au 20H de TF1, de même que le digital ne peut pas ressembler à LCI. C'est pour cela que, tout en mettant en place des services communs et des plateformes de fabrication communes, LCI aura toujours une direction et des éditions indépendantes.