Tourmente Ã  l'OpÃ©ra: AurÃ©lie Dupont veut se "rapprocher" des danseurs

La directrice du Ballet de l'Opéra de Paris, Aurélie Dupont, au management critiqué dans un sondage interne, a indiqué vouloir se "rapprocher des danseurs" dont elle souhaite le "bien-être".

"Je fais très attention au bien-être des danseurs de l'Opéra", a-t-elle déclaré jeudi à TV5Monde, après la divulgation mi-avril d'un sondage fait auprès des danseurs et révélant des tensions entre eux et la direction.

"Evidemment ça ne me laisse pas insensible et mon objectif est de me rapprocher des danseurs et d'essayer de comprendre leurs attentes, leurs doléances et de comprendre ce qui se passe tout simplement".

"Il ne faut pas oublier que je suis des leurs", a-t-elle ajouté. "J'étais encore dans la compagnie il n'y a pas si longtemps, en studio et sur scène avec eux. Mais je voudrais m'assurer qu'on n'instrumentalise pas les paroles des danseurs et surtout qu'on ne déforme pas et qu'on ne détourne pas leurs propos", a-t-elle encore dit.

Selon le sondage, établi par un organisme interne élu par les membres de la compagnie, 89,8% des danseurs interrogés estiment ne pas "faire l'objet d'un management de bonne qualité", 76,8% disent avoir été victime de harcèlement moral ou vu un collègue subir un tel traitement et 25,9% affirment même avoir été fait l'objet d'un harcèlement sexuel ou témoin d'un tel agissement.

Le directeur de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner, a dit à l'AFP avoir "une confiance totale dans Aurélie Dupont" et promis un dialogue pour "réfléchir calmement et comprendre ce que les danseurs veulent dire".

Ancienne étoile, Aurélie Dupont a été nommée directrice de la danse en février 2016, en remplacement de Benjamin Millepied, parti après un peu plus d'un an à la tête du prestigieux ballet.

Elle est ce week-end la marraine de l'édition 2018 de "Tous à l'opéra", portes ouvertes mettant cette année la danse à l'honneur.