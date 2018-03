Un plongeur filme un ocÃ©an de dÃ©chets dans les eaux de Bali

Des millions de touristes affluent chaque année au bord des plages de sable fin de l'île indonésienne de Bali, mais une vidéo tournée par un plongeur britannique met en exergue un problème préoccupant: des eaux claires souillées de déchets en plastique.

La vidéo sous-marine réalisée cette semaine par Rich Horner montre le plongeur nager sous l'eau au milieu de centaines de déchets en plastique et autres détritus à Manta Point, sur la petite île de Nusa Penida, au sud-est de Bali, où les touristes viennent observer les raies manta.

"Les courants de l'océan nous ont apporté un beau cadeau avec des méduses, planctons, feuilles, branches, palmes, tiges, etc... Oh, et du plastique", a écrit le plongeur non sans ironie sur son compte Facebook.

Toutes sortes de plastiques -- incluant des bouteilles, gobelets et paillettes -- flottent autour de lui.

"Des sachets en plastique, encore des sachets en plastique, du plastique, du plastique, tellement de plastique!", a-t-il ajouté.

Les monticules de déchets qui s'accumulent sur les plages nuisent à la réputation de Bali, présentée comme une île de rêve aux eaux turquoise, et mettent en exergue le problème des ordures en Indonésie.

Quatrième pays le plus peuplé au monde avec quelque 255 millions d'habitants, cet archipel d'Asie du Sud-Est est le deuxième producteur mondial de déchets marins après la Chine, avec 1,29 million de tonnes par an jetées en mer, qui provoquent des dégâts immenses sur les écosystèmes et la santé.

Pour I Gede Hendrawa, chercheur en océanographie à l'Université Udayana de Bali, "les déchets dérangent les touristes d'un point de vue esthétique mais le problème du plastique est bien plus grave que cela: des microplastiques peuvent contaminer les poissons qui, s'ils sont mangés par des humains, peuvent provoquer des problèmes de santé comme le cancer".