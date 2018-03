XV de France: Elissalde "croit que quelque chose est en train de se passer"

L'entraîneur des arrières du XV de France, Jean-Baptiste Elissalde, a déclaré dimanche croire "que quelque chose (était) en train de se passer à l'intérieur" du groupe après la victoire contre l'Angleterre (22-16) la veille au Stade de France dans le Tournoi des six nations.

"Je crois que quelque chose est en train de se passer à l'intérieur. Déjà, les garçons gagnent, j'espère que cela va leur apporter beaucoup de confiance" a déclaré Elissalde à la presse après cette deuxième victoire de suite, acquise au terme d'un final à suspense.

"Ils ont perdu beaucoup de bras de fer dans les dernières minutes ces dernières années. Là ils ont recommencé à gagner. C'est important, comme le caractère démontré, j'espère qu'il va en découler de la confiance" a-t-il ajouté.

Avant de battre l'Italie le 23 février à Marseille lors de la précédente journée (34-17), les Bleus restaient sur huit test-matches sans succès (dont sept défaites). Ils s'étaient notamment inclinés dans les arrêts de jeu face à l'Irlande (13-15) en ouverture du Tournoi le 3 février, pour le premier match du nouveau sélectionneur Jacques Brunel.

"On progresse à chaque sortie. Il y a des choses à améliorer, c'est certain. Mais cela viendra avec la confiance, la capacité à enchaîner des matches comme ça" a estimé de son côté l'entraîneur adjoint chargé des avants, Julien Bonnaire.

"L'état d'esprit est positif depuis le début, notre fonds de commerce. On va travailler un peu plus dans la sérénité, et j'espère que (ce succès) va donner de la confiance aux joueurs et leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de réaliser des matches comme ça face à la deuxième nation mondiale" a poursuivi l'ancien troisième ligne international.

Les Bleus, qui comptent deux victoires pour deux défaites dans le Tournoi, termineront la compétition samedi prochain au pays de Galles.