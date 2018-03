XV de France: reprise pour la derniÃ¨re ligne droite du Tournoi

Le XV de France a retrouvé le terrain mardi, après deux jours de repos consécutifs à la victoire sur l'Angleterre (22-16), afin de préparer son dernier match du Tournoi des six nations, samedi à Cardiff face au pays de Galles.

Jacques Brunel avait prévenu: "Après tous les matches contre les Anglais, on est cassés". Le match lui a donné raison et le Gersois a laissé au repos lundi, en plus du jeudi à venir, jour de l'annonce de la composition et du départ pour la Grande-Bretagne, les 32 Français. Dont le capitaine Guilhem Guirado, incertain, et l'arrière Hugo Bonneval, dont le forfait et le remplacement par Yoann Huget a été acté dans la soirée.

"On est encore un peu mâchés car cela a tapé très fort et on peut dire que la cryothérapie de lundi a fait du bien", a confirmé le centre Geoffrey Doumayrou, un des trois envoyés en conférence de presse avec Gaël Fickou et Kélian Galletier.

Les Bleus, séparés entre trois-quarts et avants, ont attaqué leur reprise le matin par une séance de musculation à laquelle n'ont participé ni Bonneval ni Guirado.

Bonneval, remplacé à la mi-temps par Gaël Fickou après une première sortie sur protocole commotion, "doit suivre un protocole de retour à la pratique du rugby par étapes qui ne lui permet pas de s'entrainer collectivement avant vendredi", a indiqué l'encadrement dans la soirée en rappelant Huget.

Guirado a déjà un remplaçant numérique potentiel, le jeune Rochelais Pierre Bourgarit, arrivé lundi soir, mais le staff surveille de près l'évolution de son traumatisme au genou droit en espérant qu'il soit apte à jouer. Quel que soit le XV de départ et le banc annoncés jeudi matin, le Toulonnais partira de toute manière à Cardiff, où Jacques Brunel pourra encore effectuer un changement de dernière minute.

L'entraînement de l'après-midi, le plus chargé de la semaine, s'est déroulé en trois parties: séparé avant/trois-quarts, collectif, et enfin les "extras" où les Bleus peuvent travailler leur jeu au pied, les tirs, la mêlée, la touche, etc.

Mercredi, les Bleus auront une nouvelle double séance d'entraînement le matin, toujours sans Guirado. La dernière avant l'annonce de la composition jeudi (09h30).