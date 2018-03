XV de France: Trinh-Duc remplace Beauxis Ã  l'ouverture, seul changement

Un changement, mais de taille: le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a décidé jeudi de confier l'ouverture samedi contre l'Angleterre au Stade de France à François Trinh-Duc plutôt qu'à Lionel Beauxis, qui avait démarré les deux dernières rencontres.

La précédente titularisation du joueur de Toulon (31 ans, 64 sél.) remonte au match nul face au Japon (23-23), à l'occasion du dernier test-match de novembre, sous le mandat de Guy Novès, prédécesseur de Brunel.

Trinh-Duc ne figurait pas dans la liste initiale de Brunel pour le Tournoi mais a été rappelé après l'éviction de son coéquipier à Toulon, Anthony Belleau, à la suite de la virée nocturne qui avait suivi la défaite en Écosse le 11 février (26-32). Il a joué dix minutes contre l'Italie le 23 février (34-17) lors de la précédente journée.

Beauxis (32 ans, 22 sél.), convoqué lui après la blessure de Matthieu Jalibert en ouverture face à l'Irlande (13-15), s'était montré assez terne dans le jeu face aux Transalpins.

"Lionel nous a fait deux rencontres intéressantes. On aurait peut-être attendu plus de précision, notamment dans les zones de conclusion pour finir les situations (occasions)" a commenté Brunel.

"Trinh-Duc a fait de bons entraînements, on espère qu'il va nous apporter ce petit plus qui nous avait manqué contre l'Italie pour finir ces mouvements qu'on s'est créés: on est entrés 15 fois dans les 22 mètres, on a marqué trois fois seulement, ça fait peu", a-t-il ajouté.

Trinh-Duc sera associé à la charnière à Maxime Machenaud, pour une troisième paire de demis alignée par Brunel depuis sa prise de fonctions le 27 décembre (après Machenaud-Jalibert et Machenaud-Beauxis, donc).

Il aura derrière lui son coéquipier au RCT Mathieu Bastareaud (associé au centre à Geoffrey Doumayrou), un facteur qui a joué selon Brunel: "son association avec Mathieu va, on l'espère, nous amener un petit plus".

Le sélectionneur a également reconduit au poste d'arrière Hugo Bonneval, de nouveau préféré à Geoffrey Palis qui avait démarré les deux premiers matches, et en deuxième ligne Paul Gabrillagues.

Le joueur du Stade Français, en concurrence avec Romain Taofifenua, a disputé 80 minutes dimanche en Top 14 contre Oyonnax après avoir déjà joué l'intégralité du match contre l'Italie, alors que le Toulonnais était au repos le week-end passé.

Brunel n'a effectué aucun changement sur le banc, hormis le glissement de Beauxis à la place de Trinh-Duc.

Le XV de départ face à l'Angleterre: H. Bonneval - Fall, Bastareaud, Doumayrou, Grosso - (o) Trinh-Duc, (m) Machenaud - Y. Camara, Tauleigne, Lauret - Vahaamahina, Gabrillagues - Slimani, Guirado (cap.), Poirot

Remplaçants: A. Pelissié, Priso, Gomes Sa, R. Taofifenua, K. Galletier, Couilloud, Beauxis, Fickou