Zidane: "Moi, meilleur tacticien qu'Emery? Quelle bÃªtise"

Bomber le torse après la qualification européenne du Real Madrid face au PSG? Pas le genre de Zinédine Zidane, qui a refusé vendredi de se considérer "meilleur tacticien" que l'entraîneur parisien Unai Emery, parlant de cette culture de l'instantanéité comme d'une "bêtise".

"Là aujourd'hui je suis un meilleur tacticien qu'Emery ? Quelle connerie, en fait, quelle connerie... Pour moi c'est ça la plus grosse bêtise", a lancé le technicien du Real Madrid sans mâcher ses mots.

"Mais bon, il faut accepter parce que peut-être dans quelques semaines, on dira que moi je suis idiot et que l'autre entraîneur, comme il a gagné le match, il est meilleur, et compagnie. Voilà, c'est la règle du jeu, en même temps. C'est pour ça que je ne regarde pas (les critiques), je regarde ce que je fais moi, la passion que j'y mets, le travail que j'y mets", a ajouté Zidane en conférence de presse, trois jours après le 8e retour de Ligue des champions remporté à Paris (3-1, 2-1).

Pas épargné cette saison par les critiques malgré deux sacres consécutifs en Ligue des champions, le technicien français a assuré qu'il ne voyait pas dans cette qualification contre le PSG une revanche sur ses détracteurs.

"Je ne veux convaincre personne, chacun a son opinion et l'aura toute sa vie. Même quand je gagnerai encore, encore, et encore, parce que c'est leur avis... et je n'ai pas envie de changer ça", a ironisé Zidane.

"Moi ce que je sais, c'est que je connais le football, c'est le plus important. Je sais où je suis, c'est-à-dire que je connais le contexte et j'aime le foot, et ça me suffit. L'important après c'est que je bosse, je travaille, je mets des choses en place. Ça marche, ça ne marche pas, mais dans tout métier l'important c'est de mettre son coeur, et le travail. Le reste, pfff... C'est la vie, de pas gagner, de perdre parfois", a souligné le Français, déjà tourné vers la suite de sa saison et l'éventuelle conquête d'une troisième C1 d'affilée.

"Bien sûr qu'on a beaucoup d'envie et de passion pour défendre notre titre et qu'on va le faire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute du dernier match. Maintenant le plus important pour nous, c'est de continuer avec ce qu'on fait de bien", a conclu "Zizou".