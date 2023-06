2015 - Le Sénégal adopte sa première loi interdisant les sacs plastiques, une lutte de longue haleine [LeMémo]

Le sommet mondial sur la pollution plastique se tient à Paris. La Journée de l'environnement se tient ce 5 juin. Mais des pays africains tentent d'agir depuis de nombreuses années. En avril 2015, le Sénégal adopte une loi interdisant les sachets et favorisant la filière du recyclage. Maud Roubeaud est allée à la rencontre des acteurs de la filière du recyclage et des responsables politiques plein d'ambition et d'enthousiasme. Pourtant, faute d'application de cette législation, la pollution dûe aux sacs plastiques et autres déchets plastiques perdure et les conséquences sont désastreuses sur l'environnement.