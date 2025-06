25°C dans l'eau en juin: vers une canicule marine précoce en Méditerranée?

À Marseille, l’eau dépasse déjà les 25°C sur certaines plages. Une anomalie pour cette période de l’année, mais qui pourrait devenir la nouvelle norme. Les scientifiques s’inquiète d’une potentielle canicule marine à venir.

Une canicule marine est un phénomène océanographique durant lequel la température de surface de la mer atteint un seuil au-dessus de la moyenne pendant au moins une semaine d’affilée. C’est l’équivalent, dans les océans, des vagues de chaleur que l’on connaît sur terre.

L’expression a gagné en visibilité après un épisode exceptionnel de réchauffement observé en 2011 au large de l’Australie occidentale.

Depuis quinze ans, on remarque une augmentation nette des températures en surface de la Méditerranée et des canicules marines, « qui deviennent de plus en plus fréquentes et durent de plus en plus longtemps » affirme Sabrina Speich, océanographe et professeur à l’École normale supérieure (ENS), reliée au Laboratoire de Météorologie Dynamique – IPSL.

Quelles sont les conséquences pour la biodiversité ?

Ces épisodes de surchauffe des eaux entraînent une élévation brutale de la température des eaux de surface et menacent les écosystèmes marins. Algues, poissons, mammifères marins, coraux : aucun organisme de la faune marine n’est épargné.

Adaptées à des conditions thermiques précises, de nombreuses espèces se retrouvent confrontées à un environnement devenu hostile. Métabolisme, reproduction, alimentation : tous les équilibres biologiques sont perturbés. Certaines espèces migrent. Autre conséquence, des virus se développent.

À cela s’ajoute une baisse de l’oxygène dissous dans l’eau, causant la mort massive de certains organismes. À terme, ces bouleversements menacent l’ensemble des chaînes alimentaires marines et provoquent un appauvrissement préoccupant de la biodiversité.

Au-delà des eaux de surface, à partir de 20 mètres, l’eau semble se réchauffer moins vite. Mais les vagues de chaleur vont-elles aller de plus en plus en profondeur? C’est une question qui n'est pas résolue, la recherche est toujours en cours, parce qu’il manque encore beaucoup de données pour l’affirmer.

À 2022, un épisode de canicule marine historique frappait la Méditerranée: 80 % des gorgones rouges mourraient. L’été a été fatal à la quasi totalité de ces coraux mous semblables à des buissons jusqu’à environ -30 mètres.

Réchauffement des eaux, réchauffement de l’air : des systèmes en interaction

Il faut parler du phénomène dans sa globalité parce que tous les systèmes sont en interaction Sabrina Speich, océanographe et professeur à l’École normale supérieure (ENS)

« En se réchauffant, l’océan change. Il se stratifie davantage. Comme l’océan et l’atmosphère sont deux fluides qui interagissent continuellement, ce réchauffement de l’océan a impact sur la circulation de l’atmosphère. En fin d’été, par exemple, quand la Méditerranée s’approche de 30 degrés, cela renforce des dépressions météorologiques qui peuvent devenir des « Medicane », c’est-à-dire des cyclones méditerranéens. Nous sommes convaincus que ce réchauffement des eaux a des effets sur l’intensité des évènement météorologiques extrêmes ».

La Méditerranée est un « point chaud » du changement climatique de par sa structure : elle est un bassin semi-fermé, ce qui fait qu’elle est sensible à l’élévation des températures, notamment lors des dômes de chaleur.

Un dôme de chaleur est un phénomène météorologique dans lequel une zone de haute pression atmosphérique emprisonne l'air chaud au-dessus d'une région donnée, par exemple au-dessus de la Méditerranée entre l'Afrique du Nord jusqu'à l'Europe du Nord. Sabrina Speich, océanographe et professeur à l’École normale supérieure (ENS)

Ce système agit comme un couvercle qui piège l'air chaud, l'empêche de circuler, et provoque un échauffement progressif et intense de l’atmosphère, de la terre… et de la mer. Sous l’effet de ce dôme, les températures s’envolent, souvent bien au-dessus des normales saisonnières, parfois avec des records historiques. En mer, cela donne lieu à des canicules marines.

Ce phénomène naturel, qui dans un monde plus chaud amène un air plus chaud; semble être favorisé par les changements climatiques. Des recherches sont encore en cours pour mieux prévoir et mieux s’adapter.