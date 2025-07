Climat : le jour du dépassement mondial, ce 24 juillet, n'a jamais été aussi tôt dans l'année

À partir de ce jour l'humanité vit à crédit. L’ensemble des ressources que la planète peut renouveler en un an a déjà été consommé, le 24 juillet.



"Le fait que le Jour du dépassement mondial tombe le 24 juillet signifie que l'humanité utilise actuellement la nature 1,8 fois plus vite que les écosystèmes terrestres ne peuvent se régénérer." explique l'ONG Global Footprint Network qui calcule la date du jour du dépassement.



Eau, arbre, faune, la surexploitation des ressources est plurielle. "Ce dépassement est dû au fait que les humains émettent plus de CO₂ que la biosphère ne peut en absorber, utilisent plus d'eau douce qu'il n'en est renouvelée, abattent plus d'arbres qu'il n'en repousse, pêchent plus vite que les stocks ne se reconstituent, etc." poursuit l'ONG.

Le jour du dépassement avance chaque année d'après les calculs de l'ONG Global Footprint Network. ONG Global Footprint Network

Les Américains auraient besoin de 5 planètes Terre pour vivre

En 1971, le premier jour du dépassement a été calculé au 25 décembre. 20 novembre 1981, 20 octobre 1991, 13 septembre 2001, 6 août 2011... chaque décennie, la date s'avance de près d'un mois.



Un jour de dépassement est aussi calculé pour chaque pays. Pour la France, il a été calculé le 19 avril. Si l'humanité consommait comme les Français, il y aurait besoin de 3,3 planètes Terre, comme les Américains, 5 planètes Terre tandis que les Indiens consomment moins que ce que la Terre produit (0,7).



Les effets de cet avancement du jour de dépassement ne se limite pas qu'au climat et à l'environnement, alerte Global Footprint Network. "Il alimente également la stagflation, l'insécurité alimentaire et énergétique, les crises sanitaires et les conflits. Les régions, les villes, les entreprises et les pays qui ne se sont pas préparés à cette réalité prévisible sont exposés à des risques nettement plus élevés, développe l'ONG.