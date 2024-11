Des militants de Greenpeace abordent un navire pétrochimique en Corée du Sud

De gauche à droite, Tony Agotha, envoyé spécial pour la diplomatie climatique et environnementale du Service européen pour l'action extérieure, Sivendra Michael, secrétaire permanent pour l'environnement et le changement climatique de Fidji, Juan Carlos Monterrey, chef de la délégation du Panama, Andrew Yatilman, secrétaire du département de l'environnement, du changement climatique et de la gestion des urgences de Micronésie, et Olga Givernet, ministre française déléguée à l'énergie, assistent à une conférence de presse lors de la cinquième session du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique à Busan, en Corée du Sud, le vendredi 29 novembre 2024. 29, 2024.