Émirats arabes unis : la mangrove d'Abou Dhabi se porte bien

Le parc des mangroves d'Abou Dhabi résiste aux conditions climatiques extrêmes des Émirats arabes unis. Sa préservation fait partie des initiatives environnementales qui se multiplient dans le pays hôte de la prochaine COP28. Pourtant les Émirats arabes unis sont l'un des plus gros pollueurs par habitant et l'un des plus importants producteurs d'énergies fossiles, décriées par les ONG de défense de l'environnement.