Grand Angle : et si le monde s'engageait à mettre fin au fléau du plastique ?

Le plastique a envahi la planète et menace la biodiversité et notre santé ! Faut-il réduire sa production ou se contenter de le recycler ? La question est au coeur de négociations à Paris, où sont réunis 175 pays. Décryptage avec Awa Traoré, chargée de campagne océans à Greenpeace Afrique et Marie Toussaint, députée européenne, Les Verts/Alliance Libre Européenne.