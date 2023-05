Le soleil et les nuages, responsables du réchauffement climatique ? [À Vrai Dire]

Sur les réseaux sociaux, de vieilles thèses climatosceptiques mises à mal par les différents rapports du GIEC ressurgissent. Notamment celle affirmant que le réchauffement climatique serait dû à des causes naturelles et pas à l'activité humaine. Le soleil et la couverture nuageuse sont pointés du doigt comme principaux responsables. Décryptage.