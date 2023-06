L'éclosion des coraux, un signe encourageant face aux changements climatiques [LeMémo]

Indispensable à la survie de l'humanité, l'océan, couvre plus de 70% de la planète, produit au moins 50% de l'oxygène et abrite la majeure partie de la biodiversité terrestre. Toutefois, l'océan subit l'impact des activités humaines et du changement climatique. A l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, le 8 juin, dont l'objectif est de mobiliser différents acteurs pour parvenir à une gestion plus durable tout en célébrant la beauté et la richesse des océans, retour sur l'observation fascinante de l'éclosion des coraux à La Réunion, dans un reportage TV5MONDE de 2021 qui mêle images rares et notes d'espoir.