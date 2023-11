Les investissements vers les pays en développement sont-ils suffisants face au réchauffement climatique ?

Le groupe d'experts de haut niveau des Nations unies sur le financement de la lutte contre le changement climatique avait déclaré en 2022 que les pays en développement (à l'exclusion de la Chine) devaient consacrer quelque 2 400 milliards de dollars par an aux énergies propres et à la résilience climatique d'ici à 2030, soit quatre fois plus que les niveaux actuels.

Dans une analyse actualisée, publiée juste avant le début des négociations climatiques de l'ONU à Dubaï, les auteurs avertissent que l'investissement climatique dans les économies émergentes "est au point mort" et qu'il est essentiel d'agir à court terme. "Pourquoi ne sommes-nous pas sur la bonne voie en matière d'émissions ? Parce que nous n'avons pas investi suffisamment dans ce que nous devons faire pour les réduire", déclare Nicholas Stern, coauteur de l'étude. "Le temps presse".

Un échec de l'accord de Paris ?

Les négociations de la COP 28, qui se tiendront du 30 novembre au 12 décembre, tourneront principalement autour du bilan accablant des progrès limités réalisés par le monde en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le rapport indique qu'un financement insuffisant ferait "échouer Paris", en référence à l'accord historique de 2015 visant à limiter le réchauffement climatique à bien moins de deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et, de préférence, à 1,5 °C. "Les conséquences seraient dévastatrices, en particulier pour les populations les plus pauvres", souligne Nicholas Stern.

De nombreux pays en développement, les moins émetteurs de gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète, sont parmi les plus exposés aux effets coûteux et destructeurs des conditions météorologiques extrêmes et de la montée des eaux. Mais ils font également partie des économies qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, avec une demande croissante qui, selon les experts, pourrait être mieux satisfaite en se tournant vers les énergies propres, à condition qu'ils puissent s'affranchir du fardeau de la dette et accéder au financement.

Plus de financements nécessaires

Le rapport indique que 1 400 des 2 400 milliards de dollars nécessaires seraient des dépenses nationales, ajoutant que le financement privé international doit être multiplié par plus de 15 et que le financement des banques multilatérales de développement doit être triplé. "Il s'agit d'un changement radical", déclare Nicholas Stern, auteur en 2006 d'un rapport historique sur l'impact économique du réchauffement climatique.

"Plus nous attendons, plus le coût augmente", déclare à la presse l'économiste Vera Songwe, une autre des coauteurs du rapport, qui avertit que les besoins d'investissement estimés devraient probablement être revus à la hausse d'ici à 2025 si l'on tarde à agir. "Nous savons ce qui est nécessaire, mais l'écart entre ce qui est nécessaire et ce qui est mis en place aujourd'hui est encore très important", estime Vera Songwe.