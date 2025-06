Monaco et Paris s'engagent pour la protection des océans

A Monaco, samedi, dans la cour du palais princier, le président français Emmanuel Macron a été accueilli avec son épouse par le prince Albert II, la princesse Charlène et leurs enfants. Il s’agit de la première visite d’Etat d’un président français depuis 1984 et le déplacement de François Mitterrand.

Cette visite de deux jours du chef de l’Etat français s'inscrit dans une volonté commune avec la principauté de Monaco de mener des actions en faveur de la protection et de la préservation des océans.

Une déclaration conjointe pour l’océan

Durant cette visite d’Etat, Emmanuel Macron et le prince Albert II ont visité le musée océanographique de la principauté. Dans une déclaration conjointe, la France et Monaco s’engagent pour les générations futures : “La France et la Principauté de Monaco ont pleinement conscience de leur obligation particulière de mobiliser la communauté internationale en faveur de la protection des écosystèmes marins et côtiers” explique l’Elysée.

La France et Monaco affichent leur “volonté commune d’étudier l’évolution des statuts de l'institut océanographique de Monaco". "Cette déclaration rappelle leurs engagements communs en matière de protection et de préservation des océans, de lutte contre la pollution marine et la pêche illicite."

Ce dimanche, le président Emmanuel Macron a clos le forum sur l’économie et la finance bleue. Cet événement a pour objectif de permettre des échanges entre entrepreneurs et acteurs financiers afin de faire coïncider investissements et intérêt de la planète.

"Nous allons dans les prochains jours porter des décisions déjà fortes, mobiliser la communauté internationale, mais il est essentiel de mobiliser les secteurs financiers et économiques du monde entier. Il y a la possibilité d'avoir une pêche durable. Il y a la possibilité d'avoir un transport maritime durable. Il y a la possibilité d'avoir un tourisme durable. Il y a la possibilité d'avoir un modèle économique pour notre planète et nos océans qui soit soutenable. C'est une question de choix, de responsabilité et de mobilisation collective." a souligné le chef de l’Etat français.

En présence du président brésilien Lula et du prince de Galles, William, l’hôte du forum, le prince Albert II a pris la parole pour un message teinté d’optimisme : "En seulement deux jours, je pense que quelque chose a changé. [...] Car parfois, bien que trop rarement, un élan positif se produit. Et ce que nous avons vu ici à Monaco, c'est précisément cela."

Puis le président français se rendra à Nice pour la 3e édition de la Conférence des Nations unies pour l’Océan (UNOC3) co-organisée avec le Costa Rica.

L'événement permettra notamment de faire le point sur les actions mises en place par les Etats pour développer durablement les océans. Une soixantaine de chefs d’Etat et de gouvernement seront sur place du 9 au 13 juin.

TV5Monde mobilisé pour couvrir le forum et l’Unoc3

L’ensemble de la rédaction de TV5Monde est mobilisée pour couvrir les enjeux autour du Forum sur l’économie et la finance bleue de Monaco ainsi que la conférence des nations unies pour l’Océan (UNOC3) à Nice.

Reportages, interviews, portraits… les journalistes de la chaîne francophone interrogent les acteurs qui souhaitent faire évoluer les questions environnementales. "Monaco et la France se réjouissent de la couverture de l’UNOC3 et du Forum sur l’économie et la finance bleues par TV5Monde. Les deux pays se félicitent du maintien de Monaco dans les instances de gouvernance de TV5Monde et réitèrent leur engagement à poursuivre cette collaboration qui contribue à la promotion de la francophonie dans le monde. " souligne l’Elysée dans un communiqué.

La principauté de Monaco a rejoint TV5Monde le 21 juin 2021 aux côtés de la France, la Suisse, le Canada, le Québéc et la fédération Wallonie-Bruxelles. L’adhésion de Monaco comme sixième gouvernement bailleur de fonds de la chaîne francophone annonçait le lancement de la chaîne publique de la principauté baptisée TVMonaco.

TV5Monde assure la diffusion mondiale de programmes de TVMonaco et notamment de son journal télévisé quotidien baptisé ’L’actu” et présenté par Ambre Gstalder.

Interrogé par Ambre Gstalder pour TVMonaco, Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur français en charge des pôles et des enjeux maritimes a annoncé en exclusivité avoir atteint le nombre de pays minimum requis pour faire entrer le Traité de la haute mer en vigueur. Pour sa ratification, il faut l’approbation de 60 pays, ce chiffre est donc atteint. Ce traité est l’un des objectifs que Paris s’était fixé pour l’UNOC3.