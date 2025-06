Quels sont les enjeux de l'UNOC ?

Hausse des températures, surexploitation des ressources halieutiques, acidification des océans... Les mers du monde entier sont soumis à une pression croissante. Dans le prolongement du One Ocean Summit à Brest en 2022, la Conférence des Nations Unies sur l'Océan (Unoc), organisée par la France et le Costa Rica du 9 juin au 13 juin à Nice doit permettre à la communauté internationale d'avancer sur la préservation des océans.

Image d'un récif de corail au large de l'Australie. Les coraux, sensibles à l'acidification des océans, abritent plus de 25% de la faune marine. AP.

Qu'est ce que l'Unoc ?

L'Unoc, de manière comparable, va réunir la communauté internationale sur les grands enjeux océaniques. Les gouvernements seront présents mais également des scientifiques, des entreprises, des citoyens. L'idée sera de mettre en oeuvre l'objectif de développement durable de l'ONU, l'ODD 14 pour "conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources humaines aux finsdu développement durable ».

Comment se déroulera l'UNOC ?

Lors de la partie institutionnelle, du 9 au 13 juin, des séances plénières se tiendront chaque matin. Les pays devront présenter leur programme pour les océans. Plus de 1150 évenements parallèle seront organisés. Un grand forum, "La Baleine, se tiendra autour de 16 pavillons, exposés à Nice. Cette zone "verte" sera accessible au public du 2 au 13 juin.

Qui participe à l'événement ?

Plus de 160 de pays seront présents. La présence du gouvernement américain n'est pas encore assurée. Donald Trump a décidé unilatéralement d'ouvrir l'extraction en haute mer. Plus de 10 000 personnes ont été accréditées.

Quels sont les temps forts du programme ?

Le Blue Economy and Finance Forum, en marge du sommet à Nice, se tiendra à Monaco du 7 au 8 juin. Il regroupera les grands acteurs privés de la mer, notamment les propriétaires et les armateurs. Un accord sur la décarbonation e l'économie de la mer devrait être dévoilé.

Le 7 juin à Nice se tiendra une conférence consacrée aux villes littorales et régions côtières et Etats insulaires. L'idée est de trouver des solutions pour adapter ces villes et les régions côtières au changement climatique.

Qu'attendre de l'UNOC ?

L'Elysée veut faire ratifier par 60 pays le Traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine (BBNJ). Paris veut que ce traité entre en application avant le début du sommet. Mais Paris n'aurait rassemblé qu'une trentaine de signatures. La Conférence doit aussi déboucher sur la question du financement de la protection des océans. Les organisateurs de la Conférence des océans espère atteindre le chiffre de 100 milliards de dollars.