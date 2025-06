TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 12 s

Afrique du Sud : sommet sur l'hydrogène vert dans la ville du Cap

Par TV5MONDE GABRIEL PORROMETO

En Afrique du Sud, un sommet international sur l'hydrogène vert a lieu au Cap. Des ministres et investisseurs venant d'Afrique, d'Asie et d'Europe se sont réunis pour développer des partenariats et des législations dans le secteur des énergies renouvelables.