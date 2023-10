Au cœur des Alpes, où la fonte des glaciers s'accélère

Notre invitée Chloé Nabédian présente "À la vie à la terre", le magazine documentaire de TV5MONDE. "Suisse, l'adieu aux glaciers", dévoile les enjeux du changement climatique à travers les regards de glaciologues, géologue, d'agriculteurs et bien d'autres acteurs. C'est jeudi à 21h sur TV5MONDE et dès maintenant sur notre plate-forme TV5MONDE+.