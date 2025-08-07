TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 14 s

Australie : la Grande Barrière de corail lessivée

Par Grégory Fontana

La Grande Barrière de corail, au large de l'Australie, connait un blanchissement accéléré. En cause notamment : le réchauffement climatique. Les scientifiques sonnent l'alerte, avant qu'il ne soit trop tard.