Australie : la Grande Barrière de corail lessivée

Le
07 Aoû. 2025 à 17h46 (TU)
Mis à jour le
Par
Grégory Fontana
La Grande Barrière de corail, au large de l'Australie, connait un blanchissement accéléré. En cause notamment : le réchauffement climatique. Les scientifiques sonnent l'alerte, avant qu'il ne soit trop tard.
